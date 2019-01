L’espulsione di Ancelotti è la punizione del ribelle che ha smascherato il sistema

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Le responsabilità della classe arbitrale Non so voi, ma francamente così è imbarazzante. Il calcio italiano gioca – ancora una volta – con la sua credibilità. E non è un discorso di colori, di tifo, di maglie, di appartenenza. Le beghe social, i “gombloddi” o “la nuova calciopoli” non mi interessano. A Milano, ieri sera, è andata in scena una squallida rappresentazione del nostro. Unrotto, messo insieme da una colla ad hoc che viene creata di volta in volta per ripararne i cocci. La classe arbitrale ha molte responsabilità in tal senso. E ne ha per come decide di applicare arbitrariamente (uso questo termine non a caso) il regolamento.Nel nostro Paese c’è chi può urlare in faccia ad un ufficiale di gara “testa di c***o” senza ricevere sanzioni. C’è chi, invece, viene immediatamente espulso per aver utilizzato la stessa terminologia. Evidentemente, ogni arbitro ...