Le ragazze 27 gennaio 2019 | Elena Ottolenghi | Angela Buttiglione | Eleonora Brown

televisione

: RT @SuperGuidaTV: Le Ragazze 2019 su Rai 3: anticipazioni di domenica 27 gennaio 2019 #leragazze @Gloria_Guida - Gloria_Guida : RT @SuperGuidaTV: Le Ragazze 2019 su Rai 3: anticipazioni di domenica 27 gennaio 2019 #leragazze @Gloria_Guida - SuperGuidaTV : Le Ragazze 2019 su Rai 3: anticipazioni di domenica 27 gennaio 2019 #leragazze @Gloria_Guida - InoGiuseppe : Spazio al talk, alla fiction e all'attualità. #guidatv -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Le: le storie e le donne della seconda puntata 27Il secondo appuntamento non poteva non aprirsi con la Giornata della Memoria che si celebra oggi in tutto il mondo. Infatti, la ...