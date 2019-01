L' autopsia su Julen | è morto il giorno della caduta nel pozzo

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) La Spagna adesso si stringe nel dolore di una famiglia che in pochi anni ha perso due figli. Due angeli volati in cielo per un destino terribile e beffardo. Dopo la morte del primo genito, i genitori hanno dovuto fare i conti con la scomparsa del piccoloinghiottito da un. A nulla è servito il lavoro di speleologi, volontari e minatori che hanno tentato per 13 giorni di portare nuovamente alla luce il piccolo bimbo spagnolo. Ma adesso gli inquirenti, dopo il recupero del corpo del bambino, stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto quel maledettoin cui il piccolino è scomparso.Per 13 lunghissimi giorni i soccorritori hanno porvato in tutti i modi a raggiungere il bambino. Fatica inutile: il piccololo stessoche è caduto nel. A rivelare questa circostanza, come riporta ilCorriere, è stata l'sul corpo del piccolo. Sul ...