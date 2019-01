Latina | omicidio dopo una lite | muore investito da un' auto giovane di ventisette anni

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Inizialmente si era pensato ad un tragico incidente mortale, ma col passare dei minuti e delle ore si è arrivati a comprendere che quello avvenuto in provincia di, precisamente nel piccolo comune di Scauri, in realtà era un vero e proprio. La vittima è ilCristiano Campanale, di appenae ucciso dall'del suo assassino. Questo è stato immediatamente arrestato. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, il trentaquattrenne Eduardo Di Caprio, a seguito di una violenta, avrebbe deciso di travolgere Campanale con l'mobile, non lasciandogli scampo. Se non fosse stato bloccato dai passanti, pare che l'uomo fosse intenzionato ad uccidere ancora.Tragedia a: prima latra i due, poi l'di Cristiano Campanale Adesso, stando a quanto si apprende dal quotidiano sopra citato, Eduardo Di Caprio si trova in ...