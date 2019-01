L' arte semplice e normale del solitario Martinez

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) È difficile intendere come sia potuto avvenire che, tra gli anni Venti e gli anni Quaranta, in pieno fascismo, la Puglia abbia espresso due maestri di formidabile talento: Giuseppe Ar (Lucera, 1898-Napoli, 1956) e Gaetano(Galatina, 1892-Roma, 1951). L'uno nato a Lucera, l'altro a Galatina, in due luoghi incantati della provincia italiana, trovano a Roma l'occasione e gli stimoli per manifestare il loro talento, ma senza mai nulla perdere della verità e della poesia delle loro origini. E se Ar, crepuscolare, e intimista, indirizza la sua ricerca verso una poetica della memoria, rivivendo le ore d'estasi di un'infanzia prolungata nella campagna di Lucera,definisce sorprendentemente, senza ingombri liberty o déco e senza retorica monumentale, un'idea di normalità che non ha l'eguale nella scultura del Novecento.Ha scritto Antonio Cassiano: "Il lavoro diè ...