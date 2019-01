L' arbitro insulta il portiere di colore e il presidente ritira la squadra

Clamoroso - arbitro insulta il portiere : il presidente ritira la squadra [NOME e DETTAGLI] : “Ho visto il mio giocatore in lacrime, ho deciso all’istante di ritirare la squadra”, sono le dure dichiarazioni di Donato Trotta, presidente del Serino, squadra del girone C del campionato di Promozione, incredibile episodio nelle ultime ore. Il suo portiere Gueye Ass Dia, 25 anni senegalese, è stato espulso e poi insultato dall’arbitro: “Stai zitto, negro”, gli averebbe detto, secondo quanto denunciato e riferito da “Il ...

«Zitto negro» : l'arbitro insulta il portiere in campo e il presidente ritira la squadra : I valori dello sport sono altri. Se nel 2019 ci troviamo di fronte a simili episodi significa che il movimento calcistico italiano non crescerà mai'. LA SOLIDARIETÀ Sono stati tanti gli attestati di ...

Basket - mister contro genitori ultrà che insultano arbitro/ Allontana la squadra dal campo e perde a tavolino : Anche nel Basket si vedono cose del genere purtroppo, un mister ha dovuto prendersela con i genitori ultrà che continuavano a insultare l'arbitro.

Basket - genitori insultano l’arbitro. Coach Under 13 ritira la squadra : “Una lezione di vita”. Petrucci : “Gesto di buon senso” : “Ho voluto dare una lezione di vita, più che di gioco”. Dopo aver ritirato dal campo i suoi ragazzi dell’Under 13, perdendo a tavolino una partita che stava vincendo, perché i genitori della squadra avversaria insultavano il giovane arbitro, neanche 14enne, Marco Giazzi parla e spiega come è nato il suo gesto. L’allenatore dell’Amico Basket Carpenedolo non ha esitato un attimo perché “dobbiamo far capire che ...