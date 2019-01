La testimonianza di una sedicenne | «Pubblico foto sexy così farò i soldi»

Strasburgo - la testimonianza di un ragazzo : "Ho visto un uomo con una pistola che puntava e sparava senza dire nulla" : "Ho visto un uomo con una pistola passare davanti a un gruppo di persone. senza dire una parola, ha puntato l'arma verso uno di loro e ha aperto il fuoco. Non mi sembra che l'abbia colpita. Quindi ha dire tto la sua arma contro un altro membro del gruppo e lo ha preso. Poi si è messo a correre verso piazza Gutenberg, mescolandosi alla folla. È stato il panico". È la testimonianza di un ragazzo di Strasburgo , raccolta dal ...

Milano - bimbi maltrattati all'asilo : la testimonianza di una mamma : Nell'arco di un mese avrebbe sferrato calci e pugni agli alunni ben 42 volte. Una storia avvilente e grave quella che viene da Pero, in provincia di Milano. Un maestro di 64 anni avrebbe ripetutamente picchiato, minacciato e intimorito i suoi allievi, in una scuola materna. A testimoniare la condotta aberrante dell'insegnante ci sono diversi video, nelle ultime ore diffusi in rete. Il modus operandi del 64enne era sempre il medesimo: spintoni, ...