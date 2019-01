La storia del paese raccontata dal teatro

Macron : "Di Maio e Salvini? Irrilevanti - l'Italia merita leader all'altezza della sua storia" :

Macron : "Popolo italiano merita leader all'altezza della sua storia" - : Nuovo scontro tra i due Paesi. Il presidente francese critica Salvini e Di Maio "non hanno alcun interesse". La risposta del vicepremier pentastellato: "Prima di fare la morale all'Italia, dovrebbe ...

Papa Francesco alla Gmg di Panama : 'Maria è la più grande influencer della storia' : Oggi 27 gennaio, a Panama, il Campo San Juan Pablo II si è riempito di seicentomila giovani provenienti da 156 Paesi di tutto il mondo. L'apertura ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù è avvenuta lo scorso 23 gennaio con la partecipazione del Pontefice alla cerimonia nel Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera. Oggi Papa Francesco ha raccomandato ai più anziani di fare attenzione alle radici che si lasciano. E ai giovani ha ...

Giornata della Memoria - la storia della Delasem (nato grazie al fascismo) che salvò migliaia di ebrei. Con l’aiuto di Bartali : Italia, il Paese delle leggi razziali. Ma anche meta di profughi ebrei da tutta l’Europa occupata dai nazisti per 4 anni, fino al 1943. In Italia infatti i cittadini ebrei erano privati di tutti i diritti, fin quasi all’annullamento. Ma non erano privati della vita, ancora. Chi veniva in Italia sperava soprattutto di raggiungere un Paese sicuro grazie alla Delasem: la più grande organizzazione di soccorso ebraico mai esistita. Un ...

C’è Posta Per Te : la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione : C’è Posta per te, la storia di Roberto e Angela: il presunto tradimento che ha acceso la discussione sul web La storia di Roberto e Angela a C’è Posta per te ha decisamente indignato... L'articolo C’è Posta Per Te: la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

C’è Posta Per te : è morto lo zio dei tre ragazzi della storia di ieri - a comunicarlo uno dei tre nipoti…Leggi per saperne di piu : ieri sera la storia di Antonio, Salvatore, Michele, loro zio e il padre che li ha abbandonati è stata tra le più commentate sui social. I tre fratelli hanno ricevuto centinaia di complimenti e le... L'articolo C’è Posta Per te: è morto lo zio dei tre ragazzi della storia di ieri, a comunicarlo uno dei tre nipoti…Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giornata della Memoria : “Delirio razzista - pianificazione burocratica ed efficienza criminale uniche nella storia del nostro continente” : ”La Memoria è un dovere verso le vittime e i sopravvissuti, ma è soprattutto un imperativo morale e civile, reso urgente anzitutto dal fatto che ancora oggi ci troviamo davanti a preoccupanti focolai di antisemitismo“: queste le parole del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in occasione del “Giorno della Memoria”. “La Shoah ha combinato il delirio razzista, una pianificazione burocratica e ...

Su VH1 arrivano i videoclip che hanno fatto la storia della musica : Radio GaGa , Let's Dance , Don't Speak , Where The Streets Have No Name , Wannabe , Thriller , L'Ombelico Del Mondo , Losing My Religion , Californication non hanno bisogno di presentazioni, ma solo ...

La storia della città tra il 1877 ed il 1899 Arriva nelle librerie l'ultimo lavoro del prof. Franco Loira : , dalla magia alla scienza, , 2000 C'era una volta "Lu Borgu", 2005 Porto San Giorgio memorie, nostalgie, rimorsi di fine millennio , I, , 2006 I Cionfrini, una Famiglia una Impresa, 2008 storia di ...

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA/ Streaming video tv : la storia del match - 14 sfide tra le due squadre : DIRETTA CAGLIARI- nter PRIMAVERA, info Streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata del campionato PRIMAVERA 1

Giornata della memoria. Riccardo Di Segni - rabbino capo di Roma - all'Huffpost : "La storia è ignorata - l'intolleranza cresce" : Una Giornata che guarda al futuro ricordando la più grande tragedia nella storia dell'umanità: la Shoah. È la Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le vittime dell'Olocausto. Dell'attualità, oltre che del significato di questo evento, che in Italia sarà celebrato con mostre, proiezioni, conferenze dal nord al sud del Paese, ...

Shoah. storia della canzone del bambino nel vento - «Auschwitz» : Il vento che soffia via le risposta nella canzone di Bob Dylan e quello che porta con sé le atrocità della guerra nel pezzo di Francesco Guccini, nonostante di mezzo ci sia l’Oceano, in realtà in qualche modo si sono incontrati. Guccini scrive Auschwitz nel 1964 sul foglio di un quaderno. Ha appena finito di leggere Tu passerai per il camino (Vincenzo Pappalettera) e Il flagello della svastica (Lord Russell), ma soprattutto ...

Giornata della Memoria - Heinz il primo gay a raccontare la storia dei triangoli rosa : “Noi - dannati fra i dannati” : I rossi erano i prigionieri politici, i gialli erano gli ebrei, il verde era destinato ai criminali comuni. E poi c’erano loro, i “finocchi”, i “froci”, i “degenerati”, contraddistinti da un triangolo rosa affisso sul petto. Un lembo di stoffa “più grande degli altri di circa due o tre centimetri”, perché così gli omosessuali “erano riconoscibili anche da lontano”. Heinz Heger, studente universitario poco più che ventenne, era uno di questi. E ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi LEGGENDARIE! Prima e terza nell’inseguimento - è storia indelebile ad Anterselva! : Come Coppi e Bartali, Belmondo e Di Centa o Saronni e Moser. Dorothea Wierer contro Lisa Vittozzi, l’una contro l’altra a giocarsi la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon. Un penultimo giro dell’inseguimento 10 km di Anterselva che ha visto le azzurre fianco a fianco, l’una contro l’altra, a contendersi il bersaglio grosso davanti al pubblico di casa. Alla fine ha vinto Dorothea Wierer, mentre Lisa Vittozzi ha ...