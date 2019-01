La Sea Watch ora alza i toni | Migranti ostaggi del governo

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il caso della Seacontinua ad agitare la politica e il. I 47a bordo della nave ancorata a largo di Siracusa restano per il momento a poche miglia dal porto siciliano nell'attesa che l'Europa batta un colpo per sbloccare questo ennesimo caso che coinvolge una nave umanitaria. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini non fa passi indietro e tira dritto sulla linea dei porti chiusi. Il Viminale inoltre ha messo nel mirino l'equipaggio stesso della nave annunciano la possibile apertura di una indagine: "Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della ONG Sea3 abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!), prove che verranno messe a disposizione dell'autorità giudiziaria", ha affermato Salvini. In questo ...