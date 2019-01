La regina Elisabetta contro Meghan | È un cancro Se divorzia da Harry le diamo 37

Bufera Meghan Markle - non piace alla regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Meghan Markle non piace alla regina Elisabetta : «Pronto un accordo di divorzio» : Meghan Merkle non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che l'ex attrice non starebbe affatto simpatica alla Regina Elisabetta, nonna del neomarito Harry, e...

Meghan Markle nei guai : “Per la regina Elisabetta è diventata un peso. Pronto accordo di divorzio” : Meghan Markle non piace a Corte. Anzi, sembrerebbe addirittura essere la più odiata. A rivelarlo il magazine americano Globe che in prima pagina titola “Meghan se ne deve andare“. Il tabloid riporta il testo di una mail, inviata da un vicinissimo alla regina Elisabetta, in cui la duchessa di Sussex viene definita “un peso” per il suo “comportamento offensivo, per le spese fuori controllo, e per i legami sconvenienti ...

La regina Elisabetta II invoca la fine della faida sulla Brexit : E’ scesa in campo anche Sua Maestà per lanciare un appello a scegliere la strada dell’unità, del dialogo e del

Il principe Filippo si è ribaltato con il Range Rover : il marito della regina Elisabetta è sotto choc : Paura per il principe Filippo, 97 anni, che è stato coinvolto oggi in un incidente d'auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il marito...

regina Elisabetta : il Principe Filippo ha avuto un incidente automobilistico : incidente per il Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta Grosso spavento per la Regina Elisabetta d’Inghilterra. Il marito, il Principe Filippo, ha avuto un incidente automobilistico. Come reso noto da Buckingham Palace, il 97enne ha avuto uno scontro vicino alla residenza reale di Sandringham, mentre guidava la sua Range Rover. Nell’incidente è rimasta coinvolta un’altra automobile […] L'articolo Regina ...

La regina Elisabetta potrebbe non aver mai mangiato una pizza : Se il mondo e le curiosità sui reali ti divertono, The Royal World è il nuovo show per te: ti porta dentro alle vite esclusive di nove giovani reali provenienti da tutto il mondo e va in onda ogni ...

La regina Elisabetta potrebbe non aver mai mangiato una pizza : Whaaat The post La regina Elisabetta potrebbe non aver mai mangiato una pizza appeared first on News Mtv Italia.

La regina Elisabetta II e i discendenti : foto : I nipoti della sovrana, i principi William e Harry, sono icone nel mondo della beneficenza e le loro mogli Kate Middleton e Meghan Markle anche in quello dello stile.

Arthur Chatto - è bellissimo e single : ecco chi è l’ambito nipote della regina Elisabetta : Diciannove anni, 120mila follower su Instagram, appassionato di sport e di selfie a petto nudo, in cui mostra un fisico scultoreo. È Arthur Robert Nathaniel Chatto, nipote della regina Elisabetta II. Non ha titoli nobiliari ed è 25esimo in linea di successione al trono (cosa che ha i suoi vantaggi), ma si è già conquistato il titolo di “royal single” più ambito del Regno Unito. Ora che il principe Harry non è più sul mercato ...

Meghan Markle - arrestato il fratello Thomas Jr : la regina Elisabetta è “sconvolta” : Non c’è pace per Meghan Markle. Il fratellastro Thomas Jr infatti, è stato arrestato negli Stati Uniti, dove vive. Fonti di Buckingham Palace hanno riferito ai tabloid britannici che la regina Elisabetta non ha preso affatto bene la notizia: Sua Maestà sarebbe infatti “sconvolta e infastidita” dalla cosa. E come darle torto. Secondo quanto dichiarato dalla polizia dell’Oregon infatti, Thomas Jr guidava ubriaco quando è stato ...

Arthur - il nipote della regina Elisabetta che fa dimenticare Harry : Il fatto di non avere troppe responsabilità ha anche i suoi vantaggi, come quello di non dover rispettare impegni ed etichette, motivo per cui si dedica alle sue passioni e agli sport estremi di cui ...

Arthur Chatto - il nipote della regina Elisabetta II star di Instagram : Ha 19 anni ed è nel pieno del suo splendore. Arthur (Robert Nathaniel) Chatto. È il royal boy che, di fatto, ha scalzato i principi William e Harry dalla classifica dei bellissimi delle case reali del mondo. Viso perfetto e fisico scolpito dalla palestra, Arthur è il nipote della Regina Elisabetta II ed è una vera e propria star su Instagram, dove è seguito dalla bellezza di 115mila follower. Arthur Robert Nathaniel Chatto è il secondogenito di ...

Arthur Chatto - il nipote della regina Elisabetta che ha preso il posto di William ed Herry nei cuori delle suddite : Ha 19 anni ed è nel pieno del suo splendore. Arthur (Robert Nathaniel) Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, sorella della Regina d’Inghilterra è un altro nipote d’oro di Elisabetta. 25esimo in linea di successione è candidato ad essere il nuovo principe azzurro che farà girare la testa a molte fanciulle, dopo la rassegnazione per i matrimoni di William e ...