La Principessa Eugenia incinta? Le indiscrezioni sulla gravidanza

dilei

: La principessa Eugenia è incinta? ? Il salotto delle parole - MichelaMuzzati : La principessa Eugenia è incinta? ? Il salotto delle parole - RadioSubasio : La principessa usa i social con disinvoltura per comunicare al mondo quanto è soddisfatta della sua quotidianità ????… - lamentocontinuo : Buonanotte a tutti soprattutto alla principessa Eugenia e Jack ?? -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Lo scorso ottobre ladi York e Jack Brooksbank sono convolati a nozze nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Ora, tutti attendono l’annuncio ufficiale dellaAnzi, molte persone sono convinte chedi York sia già. Qualcuno si affida ai corsi e ricorsi storici: Meghan Markle ed il Principe Harry si sono sposati lo scorso maggio e hanno annunciato ufficialmente di aspettare un figlio ad ottobre. La data del concepimento è stata individuata orientativamente attorno al mese di luglio. Per questo, c’è chi ritiene chedi York, così come Meghan Markle prima di lei, possa già essereIl fatto che Meghan Markle ed il Principe Harry abbiano annunciato ufficialmente di essere in “dolce attesa” solo pochi mesi dopo il loro matrimonio non significa necessariamente che lane ...