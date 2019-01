La pasta fa sempre ingrassare e l' ananas fa dimagrire?

Sempre più riso e sempre meno pane e pasta : gli italiani cambiano i loro gusti a tavola : La pagnotta, quella che nell’immaginario collettivo era simbolo di sopravvivenza, cheper i nonni dei nostri nonni spesso rappresentava l’unico alimento a disposizione, quando riuscivanoa procurarselo, perde oggi sempre più posizioni nella lista dei consumi degli italiani. Risultato, mangiamo molto meno pane di un tempo e senza scomodare i nostri trisavoli, basta guardare quanto accaduto in dieci anni per comprendere come il consumo di questo ...