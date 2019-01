La Nappi senza filtri tra nazionalisti sono ' sessualmente repressi' e ' immigrazione di

Valentina Nappi senza filtri : 'In Italia mancano i neri - bisogna fare immigrazione di qualità' : Replicando agli attacchi di Vittorio Sgarbi con parole al vetriolo, dopo che il critico d'arte ha sottolineato su Rete4 che la Nappi è in grado di parlare solo di sesso e non certo di politica: "Mi ...