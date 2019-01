La Juventus gioca male ma vince in rimonta | Lazio ko 2-1 all' Olimpico

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Lazio - Inzaghi : "Daremo tutto contro la Juventus. Caceres voleva giocare" : Osservato speciale, ovviamente, Cristiano Ronaldo: "E' il più forte al mondo insieme a Messi e in Italia si è adattato velocemente. Noi abbiamo bisogno di punti e siamo pronti a dare tutto". Anche in ...

Calciomercato Juventus - si stringe per Caceres! C’è il si del giocatore : La Juventus non vuole lasciare libero lo spazio che molto probabilmente lascerà libero il partente Benatia.Accelerata importante della Juventus che stringe per Martin Caceres. La società bianconera negli ultimi due giorni ha sondato diversi difensori per provare a non farsi trovare impreparati in caso di partenza di Medhi Benatia. Sul taccuino di Paratici ci sono Martin Skrtel del Fenerbahce e Bruno Alves del Parma. In queste ultime ore, ...

Juventus - Nedved : «Darmian per Spinazzola? Ci teniamo i nostri giocatori» : TORINO - Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio di Juventus-Chievo . Il vicepresidente bianconero si è soffermato sul calciomercato, in particolare sulla presunta trattativa per Matteo Darmian e la cessione di ...

Juventus Chievo probabili formazioni : gioca Perin - spazio a 3 sorprese : Juventus Chievo probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Chievo, match valido per la 20a giornata di Serie A. Tante novità per Allegri, il quale si affiderà al solito 4-3-3. In porta spazio per Perin dopo la doppia esclusione contro il Bologna in Coppa Italia e contro […] L'articolo Juventus Chievo probabili formazioni: gioca Perin, spazio a 3 sorprese proviene da ...

Juventus - Allegri : 'Evitiamo il rischio di adagiarsi. Giocano Perin e Rugani' : TORINO - Max Allegri ha fretta di ricominciare, si presenta con una manciata di minuti di anticipo in sala conferenze, pronto a un nuovo inizio. 'Diciamo che è come fosse la prima dopo la sosta: il ...

Juventus-Chievo - quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Appuntamento al 21 gennaio : Lunedì 21 gennaio alle ore 20.30 all’Allianz Stadium si giocherà Juventus-Chievo, sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I bianconeri, dopo aver conquistato per l’ottava volta la Supercoppa Italiana con la vittoria per 1-0 contro il Milan, sono pronti a riprendere la propria marcia trionfale in campionato. Una partita che rappresenta il classico testa coda, visto che la squadra Campione d’Inverno affronterà l’ultima in classifica, ...

