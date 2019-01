La Juventus alla conquista della Cina | in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico

Lazio-Juventus - la partita di Inzaghi : dallo Scudetto del 2000 alla Supercoppa Italiana : Il primo messaggio è sempre indirizzato a Pippo: "Ciao bomber, domani sfiderò ancora la Juventus…". Perché quando Inzaghino incontra i bianconeri ripercorre gran parte della sua carriera , come se ...

Porte girevoli alla Juventus : Benatia va in Qatar - torna Caceres : Porte girevoli in casa Juventus . Per un difensore che se ne va, il marocchino Medhi Benatia , un altro che arriva, anzi, che torna: l'uruguayano Martin Caceres , in bianconero già nella stagione 2009/...

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...

Marisa Amato morta a Torino : fu calpestata dalla folla di piazza San Carlo durante la partita della Juventus : Marisa Amato è morta stamattina, due anni dopo essere stata travolta dalla calca in piazza Castello a Torino. Marisa Amato, 65 anni, è morta all'ospedale Cto di Torino:...

Lazio - Immobile in cerca di riscatto : 'bisogna fare di più. Juventus? Match da preparare alla perfezione' : Alfredo Falcone/LaPresse Lo dice l'attaccante della Lazio , Ciro Immobile , commentando la stagione biancoceleste ai microfoni di Sky Sport: ' ci sono altre squadre che stanno facendo bene e siamo in ...

'As' : 'Se Solari resta Isco chiederà di lasciare il Real'. Juventus alla finestra... : MADRID, SPAGNA, - A Madrid è aut aut: o me o lui. A fine stagione sarà probabilmente questo che Isco dirà al Real Madrid . Il trequartista spagnolo - nel mirino di Juventus , Inter , Manchester City e ...

Deloitte Football Money League - il Real Madrid il club più ricco al mondo : Juventus fuori dalla Top10 : I campionati sono entrati nella fase importante ed è arrivato il momento dei bilanci anche in relazione alla gestione dei club più importanti anche e soprattutto in termini di fatturato. Le 20 società più importanti hanno generato in totale ricavi pari a 8,3 miliardi di euro nella stagione 2017/18, con una crescita del 6% ai valori dello scorso anno. Sono i dati del report Deloitte Football Money League, al primo posto il Real Madrid ...

Marcelo-Juventus - dalla Spagna : il terzino apre ai bianconeri : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla Spagna, e in particolar modo da Eduardo Inda, direttore di Ok Diario, intervistato ai microfoni di El Chiringuito, Marcelo avrebbe riaperto in maniera concreta alla Juventus. “Il terzino brasiliano avrebbe chiesto di essere ceduto in caso di offerta rilevante”. Queste le parole riportate da Inda, il quale apre concretamente ad […] L'articolo Marcelo-Juventus, dalla Spagna: il ...

