La Fiorentina batte il Chievo

Fiorentina batte Toro - la lettera del piccolo tifoso viola al coetaneo granata che piangeva in tv : "Ti regalerò una figurina di Belotti" : Il bambino, di Firenze, l'ha consegnata a sua madre incaricandola di trovare il destinatario: "Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, si vince e si perde"

Fiorentina - Veretout : 'Non siamo in crisi. Battere la Juve? Servirebbe una pozione magica' : ... i tifosi mi hanno fatto capire quanto sia importante la partita contro la Juventus " ha commentato Veretout in esclusiva a Sky Sport " per noi sarà molto difficile, perché loro sono fortissimi e con ...