La crescita dell' economia italiana negli ultimi 18 anni

Piaggio - il Pd al fianco dei lavoratori per la crescita della città : A Pontedera abbiamo dato impulso con Pont-tech e Pont-lab a strumenti e politiche di innovazione e di trasferimento tecnologico, avvicinando il mondo dell'Università e della ricerca a quello dell'...

crescita dell'Italia ferma dal 2000 a oggi : Il motore della Crescita Il nostro settore manifatturiero continua a essere il vero motore dell'economia del paese e anche i dati della produzione industriale di questi ultimi 18 anni fotografano ...

Davos : per gli esperti è a rischio la crescita dell'economia Usa : L'Italia resta un'ossarvato speciale ma non è tra le minacce globali alla rescita indicate dal Fondo Monetario Internazionale all'apertura del summit

I 6 fattori che spingono la crescita delle rinnovabili : È stato appena pubblicato un quadro mondiale aggiornato sulle fonti energetiche rinnovabili nel Rapporto "A new world. The geopolitics of the energy transformation 2019", curato dalla Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation e da IRENA (International Renewable Energy Agency) che dal prossimo aprile sarà diretta dall'italiano Francesco La Camera.I 6 fattori che, secondo tale Rapporto, guidano il rapido sviluppo ...

Draghi : "Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita" : «Non avverto l'urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi» « L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto » , siamo lontani dal punto di equilibrio, ma «la Banca centrale resta fiduciosa circa il raggiungimento degli obiettivi di inflazione vicino ...

Alert Casa Bianca : se shutdown continua - la crescita dell'economia americana sarà pari a zero : Giunto ormai al 33esimo giorno e dopo aver mostrato scarsi segnali di speranza per i circa 800.000 lavoratori federali che non percepiscono alcuna retribuzione, lo shutdown negli States potrebbe ...

Un dispositivo aiuta a verificare l’aderenza al trattamento con ormone della crescita : l’aderenza alla terapia con ormone della crescita è molto importante per evitare problemi di mancata efficacia e di sprechi di risorse. Un gruppo di endocrinologi italiani ha rilevato che un dispositivo di iniezione usato per somministrare l’ormone della crescita aiuta a sopportare l’aderenza alla cura. Nei bambini e negli adolescenti affetti da malattie caratterizzate da una carenza di ormone della crescita, è importante che l’aderenza al ...

Fiat : vendite in calo per tutti i modelli in Europa nel 2018 - in crescita solo la 500X - +9.7% - : Nuova Fiat Tipo Sport Il terzo modello Fiat più venduto in Europa è la Fiat Tipo. La famiglia di segmento C del brand ha raggiunto quota 106 mila unità vendute sul mercato europeo con un calo del 16%...

Congresso Cgil - governo assente : Camusso attacca. Mattarella : “Il lavoro è priorità - sindacato protagonista della crescita” : Da un lato, l’assenza del governo criticata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Dall’altro il messaggio di Sergio Mattarella, che ricorda come “nella storia repubblicana il sindacato è stato protagonista” della crescita economica e dei diritti dei lavoratori. Il Congresso della Cgil, chiamata a scegliere il nuovo segretario tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla, si infiamma perché l’esecutivo Conte non è ...

USA - Trump : la guerra commerciale ha fermato la crescita del PIL della Cina - : Ha anche riconosciuto che il conflitto commerciale ed economico con gli Stati Uniti influisce sull'economia del paese, tuttavia, secondo lui, questa influenza può essere controllata.