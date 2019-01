La Coppa Italia a Napoli. Se si esce, è fallimento; se si vince, è coppetta

ilnapolista

(Di domenica 27 gennaio 2019) Giocare senza incontristi è come dichiararsi vegani Non era complicato immaginare che sarebbe bastato un pareggio a Milano contro il Milan per far riemergere consolidati malumori in parte della tifoseria napoletana che trattiene a fatica i proprio borbottii – nella migliore delle ipotesi – soltanto di fronte a evidenze incontrovertibili.Il pareggio in casa del Milan oggi è considerato un downgrade. L’aver giocato con una formazione priva di calciatori di rottura, rappresenta un’aggravante. Agiocare senza incontristi è un po’ come dire negli anni Ottanta che si era vegetariani. Già oggi è un’opzione faticosamente metabolizzata, figurarsi quasi quarant’anni fa. Era considerata una malattia decisamente più grave dell’Aids.Lo sfogo perenne Il piccio civile – definirla guerra è francamente troppo – di chi ...