La conduttrice del tg e la bizzarra scollatura diventata virale | ecco cosa è successo

Anna Foglietta - conduttrice del Dopofestival : 5 cose che non sai di lei : L'approdo al grande schermo è invece giunto nel 2006 con il film "4-4-2 " Il gioco più bello del mondo". A 39 anni vanta un Nastro d'argento , quattro candidature, , 3 nomination ai David di ...

Fabrizio Corona - nel suo libro - svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice : Vi ricordate questa frase di Fabrizio Corona? “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri”.... L'articolo Fabrizio Corona,nel suo libro, svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Romina Power ricicla il bracciale di Mara Venier : la reazione della conduttrice di Domenica In : FUNWEEK.IT - Ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te Romina Power e Al Bano Carrisi, in qualità di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata...

Chi è Melissa Greta Marchetto - conduttrice del Dopofestival : Per il Dopofestival 2019, Claudio Baglioni ha fortemente voluto Melissa Greta Marchetto. E, col Festival di Sanremo che si avvicina sempre più, cresce la volontà di conoscere qualcosa di più su questa attrice, cantante e conduttrice italiana che ha compiuto 33 anni lo scorso 10 ottobre. Nata in Brianza nel 1985, la Marchetto vive ormai da svariati anni a Milano, dove lavora nel mondo dello spettacolo. Guardando alla sua formazione scolastica, si ...

Com'era Diletta Leotta 10 anni fa? La trasformazione della conduttrice : ecco le foto di Instagram : Sta spopolando sui social la #10yearschallenge: ogni utente pubblica una foto di come è oggi e una di come era 10 anni fa. Anche molti personaggi famosi non si stanno sottraendo alla simpatica...

Alessia Marcuzzi - nostalgia del Grande Fratello : parla la conduttrice : Alessia Marcuzzi, scatta la nostalgia del Grande Fratello: le parole della conduttrice Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi (la nuova edizione partirà il 24 gennaio), ma il suo cuore e la sua passione continuano a essere rapiti anche da un altro reality, il Grande Fratello: dolce nostalgia che non se […] L'articolo Alessia Marcuzzi, nostalgia del Grande Fratello: parla la conduttrice proviene da Gossip ...

Caterina Balivo - il marito della conduttrice è geloso e mette il “veto” sull’ospite di “Vieni da Me” : Nel suo Vieni da Me, Caterina Balivo ha intervistato tantissimi personaggi famosi ma, a causa della gelosia del marito, potrebbe dover rinunciare al desiderio di avere in studio un grande attore internazionale: Patrick Dempsey. Come lei stessa ha rivelato al settimanale Confidenze infatti, a ostacolare la presenza del mitico dottor Shepard di Grey’s Anatomy negli studi Rai è suo marito Guido Maria Brera, o meglio, la sua gelosia. “In questi ...

Caterina Balivo multata : la reazione della conduttrice sorprende : Caterina Balivo scopre di essere stata multata: ecco come reagisce Non se l’aspettava, la conduttrice di Vieni da me Caterina Balivo. Ma una volta uscita dal ristorante, si è imbattuta in una multa trovata sul parabrezza della sua auto. In abbigliamento super invernale, il volto di Rai 1 è stata colta dai fotografi immersa nella […] L'articolo Caterina Balivo multata: la reazione della conduttrice sorprende proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi - paparazzata sugli sci : le foto inedite della conduttrice : Maria De Filippi da qualche anno ha scoperto l’amore per lo sci. Eppure, è già diventata regina delle nevi. Come in tutto ciò che fa, Maria De Filippi si è messa d’impegno per diventare una sciatrice provetta. Eccola, mentre trascorre alcuni giorni a Courmayeur, insieme al fratello e ad alcuni amici. Maria De Filippi, che qualche anno fa ha anche casa a Courmayeur, meta amatissima dei vip, da vera sportiva si applica con tenacia: ogni mattina ...

DILETTA LEOTTA - SENO NUOVO PER NATALE/ Incidente sexy per la conduttrice : colpa del microfono... : DILETTA LEOTTA si è rifatta il SENO per NATALE: secondo Corona Magazine, il compagno Matteo Mammì sarebbe in cerca di lavoro.

Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip? L'agenzia della conduttrice svela la verità : Ilary Blasi lascia il Grande Fratello Vip ? Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da ...

Gran Galà del Calcio – Diletta Leotta più sexy che mai - la conduttrice dell’evento mostra una vertiginosa scollatura [VIDEO] : Diletta Leotta presentatrice del Gran Galà del Calcio 2018, il suo outfit è super sexy e attira le attenzioni di tutti i presenti Diletta Leotta è la presentatrice ufficiale del Gran Galà del Calcio 2018. La bellissima conduttrice non passa di certo inosservata sul palcoscenico dell’evento calcistico con il suo outfit super sexy. Il look della siciliana è contraddistinto da una vertiginosa scollatura e dal modello a sirena del ...