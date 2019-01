Juventus | Sky risolve il giallo degli appunti di Paratici | ' Non sono obiettivi di mercato'

La Lazio ospita la Juventus : il match in onda in esclusiva su Sky : Una gara da non sbagliare: La Lazio punta al quarto posto, ma la Juventus non vuole perdere l'imbattibilità L'articolo La Lazio ospita la Juventus: il match in onda in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Lazio-Juventus in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR : Il posticipo della seconda giornata di ritorno si gioca all'Olimpico dove la Lazio ospita la Juventus in una gara che i padroni di casa non possono permettersi di sbagliare: il quarto posto è infatti sfuggito, ma il contemporaneo impegno del Milan contro il Napoli (clicca qui per seguire il match) potrebbe essere un'occasione da non […]

Diretta Lazio-Juventus in tv e streaming - la partita domenica su Sky Sport e SkyGo : domenica 27 gennaio, alle 20.30, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'agognato incontro tra Lazio-Juventus. È tempo di big match, i campioni in carica affronteranno i padroni di casa di Simone Inzaghi, in piena competizione per il quarto posto in campionato. Anche per questa partita, Sky ha i diritti di esclusiva, pertanto, il match sarà visibile su tale piattaforma o in streaming online. Dove vedere la partita Lazio-Juventus in tv e in ...

Juventus - Bonucci a Sky : 'Al Milan sono maturato. Siamo in 4 per la Champions' : Al Milan ha giocato solo una stagione con risultati al di sotto delle aspettative, ma l'esperienza in rossonero lo ha ugualmente segnato. Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Leonardo Bonucci ha affrontato questo e tanti altri temi. " sono maturato, sono molto più razionale in quello che faccio, mi sento meno istintivo. La vita ti porta delle esperienze che ti fanno ...

Lazio-Juventus sarà trasmessa da Sky Sport domenica 27 gennaio : domenica 27 gennaio alle ore 20:30 è in programma allo stadio Olimpico di Roma la gara del massimo campionato di calcio Lazio-Juventus, valevole per il 21esimo turno di serie A. L'atteso confronto potrà essere seguito via radio su Rai Radio 1, in diretta testuale digitale su siti tematici, mentre in televisione sarà trasmesso da Sky Sport con ampio prepartita e successivi approfondimenti. Chi desidera vederla in streaming può farlo grazie ...

Diretta Juventus-Chievo - la partita in televisione e streaming online stasera su SkyGo : stasera, lunedì 21 gennaio, alle ore 20.30, la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Chievo di Domenico Di Carlo per dare luogo al 32° confronto di Serie A del Campionato Italiano. Potrebbe sembrare una partita molto semplice per la capolista bianconera, ben distaccata a 53 punti ma, tuttavia, non è mai opportuno abbassare la guardia. I gialloblù, ultimi a 8 punti, infatti, hanno dato fastidio a molte squadre nelle ultime gare. La partita ...

Sky- Juventus - Ramsey ha firmato : ecco tutti i dettagli : Juventus Ramsey- Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Aaron Ramsey ha messo nero su bianco il suo passaggio in maglia bianconera. Un trasferimento che verrà concretizzato a cavallo della prossima estate, del quale, ora come ora, è atteso solamente l'annuncio ufficiale. Come riportato dal noto giornalista esperto di mercato, il centrocampista ha firmato il […]

Juventus-Chievo si giocherà il 21 gennaio alle ore 20 : 30 - visibile su Sky Sport : L'osservatorio nazionale per la sicurezza delle manifestazioni Sportive ha deliberato il cambio di orario relativo alla partita di serie A Juventus-Chievo, inserita nel palinsesto della prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato: si giocherà quindi alle ore 20:30 del 21 gennaio 2019 e non alle 19:00 come inizialmente previsto. Juventus- Chievo, gara più difficile del previsto per i bianconeri? I clivensi fanalino di coda del ...

Serie A - Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in 4K HDR : La Juventus chiude il girone di andata da campione di inverno ospitando all'Allianz Stadium la Sampdoria

Serie A - Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in K HDR : Siamo ormai arrivati alla fine del girone di andata e la Juventus, ormai certa del titolo di campione di inverno conquistato con due giornate di anticipo, si appresta ad affrontare l'ultima partita ospitando in casa la Sampdoria. I bianconeri sono reduci dall'inaspettato pareggio ottenuto in trasferta contro l'Atalanta, ma la Sampdoria, al momento quinta in […]

Diretta Juventus-Sampdoria in tv e streaming : match visibile domani su SkySport e SkyGo : domani, alle 12:30, la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il match tra i bianconeri ed i blucerchiati sarà valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, match terminato 2-2. La Sampdoria, invece, arriva al match contro la capolista dopo aver battuto in casa il Chievo Verona per ...

Atalanta Juventus : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...