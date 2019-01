Juventus | Cristiano Ronaldo sfida la Lazio e Sergio Ramos

Lazio-Juventus - Simone Inzaghi : 'Speriamo di ripetere l'impresa. Cristiano Ronaldo osservato speciale' : Il migliore al mondo insieme a Messi.' SULL'ADDIO DI CACERES E IL MERCATO IN USCITA - E'stata una trattativa lampo quello che ha riportato Caceres alla Juventus . Inzaghi spiega i motivi dell'addio ...

Juventus - Cristiano Ronaldo multato per 18 - 8 milioni di euro : Erano quasi le ore 10.00 di questa mattina, quando Cristiano Ronaldo si è presentato a Madrid in tribunale per concludere il patteggiamento formulato con il fisco spagnolo all'inizio della scorsa estate, prima del suo trasferimento record. L'udienza è durata poco meno di un'ora ed ha avuto come unica finalità quella di confermare quanto era stato già deciso con il fenomeno portoghese. Confermato quindi il pagamento di una salata somma pari a ...

Juventus - anche gli alieni sbagliano! Cristiano Ronaldo stecca contro il Chievo : A volte anche i grandi cadono. Questo è quanto accaduto a Cristiano Ronaldo che in Juventus-Chievo, non solo sbaglia un rigore, ma tutta la partita.Juventus-Chievo Verona, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/2019, doveva e poteva essere la partita di Cristiano Ronaldo che aveva l’opportunità di mettere la freccia anche alla classifica dei marcatori, allontanandosi da Zapata e Quagliarella ...

Juventus-Chievo 3-0 Highlights : VIDEO - gol e sintesi della partita. Serata storta per Cristiano Ronaldo : La Juventus ha battuto per 3-0 il Chievo nel posticipo della ventesima giornata di Serie A grazie alle reti di Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo e di Daniele Rugani nella ripresa. In mezzo, ad inizio secondo tempo, il rigore fallito da Cristiano Ronaldo. In classifica la Juventus sale nuovamente a +9 sul Napoli. IL VIDEO DI JUVENTUS – CHIEVO 3-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

La Juventus piega il Chievo 3-0 : Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri vince 3-0, anche se a tratti il gioco non ha convinto, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo che ha provato, con le carte a sua dispozione, a giocarsela alla pari contro un'armata come quella bianconera. I gol della vittoria portano la firma di Douglas Costa, Emre Can e Rugani pochi minuti dalla fine. Nella ripresa errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo che ha giocato di gran lunga la sua peggiore ...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...

La Juventus passeggia sul Chievo - nonostante un Cristiano Ronaldo in serata nera : Emre Can, Douglas Costa e Rugani hanno regalato 3 punti alla Juventus contro il Chievo Verona in una serata ‘no’ per CR7 La Juventus ha vinto in scioltezza contro il Chievo Verona, con il suo solito strapotere. L’incontro non è di fatto mai stato in discussione questa sera all’Allianz Stadium, nonostante un Cristiano Ronaldo decisamente negativo quest’oggi. Un rigore sbagliato e tante occasioni sprecate ...

VIDEO Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore! Penalty fallito in Juventus-Chievo : Cristiano Ronaldo ha clamorosamente sbagliato un calcio di rigore in Juventus-Chievo, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Il portoghese si è presentato sul dischetto con i bianconeri avanti per 2-0, CR7 aveva il compito di trasformare il Penalty concesso per fallo di mano di Bani ma al 52′ il fenomeno lusitano si è fatto letteralmente ipnotizzare da Sorrentino: il bianconero cerca l’angolino destro ma il portiere clivense ...

Juventus - Cristiano Ronaldo oggi in campo e domani in Tribunale a Madrid : Juventus, Cristiano Ronaldo ha chiesto di poter entrare in Tribunale passando dal garage per evitare l’esposizione mediatica: richiesta respinta L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si presenterà domani presso la sezione numero 17 dell’Audiencia Provincial di Madrid. Secondo quanto riporta ‘El Mundo’, il 5 volte pallone d’oro accetterà la condanna a due anni di prigione e al pagamento di 18,8 ...

Juventus - punizione super di Ronaldo Jr sotto gli occhi di papà Cristiano : Dalla Serie A ai pulcini, da Cristiano a Cristiano Jr. Il piccolo di casa Ronaldo continua a stupire, sulle orme del papà. Con la maglia , rigorosamente numero 7, dei pulcini della Juventus, prodezze ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina vanno a vedere la partita del figlio : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata intorno alle 12 sul campo della Continassa per svolgere il secondo allenamento in vista della partita contro il Chievo Verona. Al termine della seduta ovviamente i giocatori bianconeri hanno lasciato il JTC per tornare a casa e godersi un po' di meritato riposo. La preparazione della Juventus in vista del Monday Night riprenderà domani in mattinata. Dunque i giocatori bianconeri hanno approfittato per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si dichiarerà colpevole di evasione fiscale : Lunedì sera, quasi certamente, titolare contro il Chievo, martedì ritorno a Madrid ma non sarà un viaggio di piacere per Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese della Juventus si presenterà al ...