Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid : prelazione abbonati dal 25 gennaio su Ticketone : Martedì 12 marzo si disputerà la partita di ritorno tra Juventus e Atlético Madrid, valida per gli ottavi di finale della Champions League. Il match verrà giocato all’Allianz Stadium e avrà inizio alle ore 21.00. In occasione della sfida casalinga contro i Colchoneros, la società bianconera ha comunicato in queste ore le modalità di acquisto dei Biglietti, nonché il listino dei prezzi. A breve comincerà la fase di prelazione per gli abbonati, ...

Atletico Madrid - infortunio per Koke : lo spagnolo rischia di saltare il match con la Juventus : Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha riportato una lesione di primo grado alla coscia destra Brutte notizie in casa Atletico Madrid, costretto a perdere per qualche settimana Koke. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione muscolare nel corso del match con l’Huesca, che potrebbe costargli l’andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Questo il comunicato del club: ‘Koke, che ha ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League : diretta tv in chiaro su Rai 1 il 20 febbraio : La Juventus, che tra pochi giorni affronterà l’Atalanta in Coppa Italia, tornerà presto a calcare il palcoscenico europeo. In programma ci saranno gli ottavi di finale della Champions League, che porranno i bianconeri di fronte all’Atlético Madrid. Il match di andata sarà disputato all’Estadio Wanda Metropolitano nella serata di mercoledì 20 febbraio 2019. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 21.00. I ragazzi di Massimiliano Allegri non ...

Atlético - Juventus : storia della partita : • Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Thomas Lemar e Blaise Matuidi hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018 con la Francia. Griezmann ha trasformato un rigore nella finale vinta 4-2 contro la ...

