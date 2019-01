Julen | l' autopsia sul corpo del bimbo | «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo»

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «E' morto il giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

Julen - l'autopsia rivela un trauma cranico : «Il bambino è morto il giorno stesso della caduta» : Il piccolo Julen è morto lo stesso giorno in cui è caduto nel pozzo. Questo è quanto mostrerebbe l'autopsia effettuata sul corpicino del bambino precipitato in un pozzo...

Spagna - recuperato il bimbo caduto nel pozzo : le ultime news - attesa per i primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Julen : Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno i primi dettagli dell’autopsia sul ...