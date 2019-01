Julen | l' autopsia rivela un trauma cranico | «E' morto il giorno stesso della caduta»

Julen - L'AUTOPSIA 'MORTO IL PRIMO GIORNO PER UN TRAUMA CRANICO'/ Ultime notizie - oggi i funerali a Malaga : JULEN , L'AUTOPSIA "Morto il PRIMO GIORNO per un TRAUMA cranico"/ Ultime notizie , oggi i funerali a Malaga , fissati alle ore 13:30

Julen - l’autopsia sul corpo del bimbo : «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto

Spagna - recuperato il bimbo caduto nel pozzo : le ultime news - attesa per i primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Julen : Nonostante gli sforzi e l’impegno dei soccorritori, il piccolo Julen, 2 anni, caduto in un pozzo di prospezione lo scorso 13 gennaio in un terreno vicino Malaga in Spagna, non ce l’ha fatta: i soccorritori lo hanno raggiunto alle 01:25 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta. Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, ha annunciato che oggi si sapranno i primi dettagli dell’autopsia sul ...