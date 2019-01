Jessica Mazzoli | ex di Morgan | ospite a Domenica Live | ' Ha visto la figlia solo due volte'

Domenica Live - Jessica Mazzoli contro Morgan : "Per lui nostra figlia non esiste. Mi ha pure ricattato" (VIDEO) : Giungono nuove accuse da parte di Jessica Mazzoli contro il suo ex fidanzato Morgan. Da una passione scoppiata davanti alle telecamere nel 2011 quando la giovane ragazza era una delle concorrenti di X Factor Italia e il cantante uno dei giudici del programma, alla nascita della loro figlia Lara, alla brusca fine della relazione avvenuta nel 2013 a causa di continue incomprensioni.Non è la prima volta che la Mazzoli lancia accuse pesanti nei ...

Morgan mette all’asta i suoi capelli su eBay - dura reazione di Jessica Mazzoli : Sempre sull’orlo della provocazione e spesso anche oltre: stavolta il cantautore Morgan – nome d’arte di Marco Castoldi, in onda su Rai2 con uno speciale dedicato a Freddie Mercury e ai Queen – ha deciso di mettere all’asta i suoi capelli. In vista di un drastico taglio della chioma, come da lui stesso annunciato, l’ex leader dei Bluvertigo ha scritto un post su Instagram in cui ha comunicato a tutti ...

Rivelo - le confessioni di Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli : Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli si raccontano nella trasmissione Rivelo, fra confessioni scomode e rivelazioni scottanti. Lorella Boccia ha intervistato nel suo show in onda su Real Time, il tronista per eccellenza: Costantino Vitagliano. Oggi l’ex modello ha 44 anni e una figlia di tre anni, Ayla, nata dalla sua relazione con la modella Elisa Mariani, da cui si è separato poco prima della nascita della piccola. Era il 2003 quando ...

Jessica Mazzoli : "Non ho bisogno di Morgan" : Nuova imperdibile puntata di Rivelo, il programma di intervista, condotto da Lorella Boccia, in onda, su Real Time, a partire dalle 23:45. La ballerina e padrona di casa del daytime di 'Amici', assieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, approda alla conduzione da solista con un nuovo programma accompagnando il telespettatore in un viaggio fatto di emozioni e colpi di scena. 12 illustri ospiti siedono davanti la chiave della verità ed ...