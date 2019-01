Izzo ci mette la testa | il Torino si rilancia per l’Europa | brutto stop per l’Inter FOTO ...

Serie A - Nicchi promette : “incrementeremo l’utilIzzo del Var” : Marcello Nicchi ha parlato dell’utilizzo del Var in Serie A, il presidente dell’Aia auspica miglioramenti ed uso sempre più frequente “L’Italia è un paese all’avanguardia nel campo del Var e bisogna continuare su questa strada. E’ uno strumento che sta aiutando molto e ogni anno si prova a migliorare per utilizzarlo sempre più“. Lo dice il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, in merito ...