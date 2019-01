Italia | vent’anni di crescita zero | così la crisi lascia i redditi al palo 

Vent’anni senza Fabrizio De André - il grande assente della musica Italiana : L'11 gennaio ricorre come un rintocco silenzioso, grigio e mesto, dal momento in cui l'Italia si trova da vent'anni senza Fabrizio De André. Erano le 2:30 quando all'Istituto dei Tumori di Milano si spensero per sempre quegli occhi che tanto avevano guardato, tanto avevano letto e tanto avevano abbracciato gli ultimi, i primi, i giovani, gli uomini e le donne, gli anziani e i bambini, i politici e gli anarchici, i fedeli e gli agnostici. Occhi ...

Vent’anni fa la griffe di Youri Djorkaeff sul derby d’Italia : Il 4 gennaio 1998 l’Inter batte la Juventus 1-0. La firma è di un francese di Lione che lascerà buone tracce in nerazzurro di Stefano Ravaglia Youri Djorkaeff si è dato al canto. Nel 2009 ha inciso un singolo in francese dal titolo “Vivere nella tua luce”. Ma negli anni Novanta, se andiamo a sfogliare l’album delle figurine di un calcio nostalgico che conservava ancora una aurea di bontà, in molti si sono ...