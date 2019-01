Isola | Taylor Mega smascherata | ha già firmato un contratto da 5 mila euro

L'Isola dei famosi - la pesante insinuazione su Taylor a Pomeriggio 5 : 'Fa la escort' : Dubbi ed insinuazioni nei confronti della bella Taylor Mega, protagonista di questa quattordicesima edizione delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5. Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia, è stato trasmesso un filmato inerente ad un dibattito che c'è stato in diretta a Pomeriggio 5 e, mentre si parlava dell'ex fidanzata di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, qualcuno ha ipotizzato che il mestiere della Mega fosse quello della ...

L’Isola dei Famosi - l’indiscrezione in diretta a a Barbara D’urso : “Taylor Mega fa la escort” : “Taylor Mega fa la escort”. È l’insinuazione fatta in diretta su Canale 5 da uno degli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares. Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della prorompente concorrente friulana, Taylor ...

Isola dei famosi : Massimo Boldi difende Taylor Mega? Spuntano messaggi misteriosi…Leggi per saperne di più : Che cosa c’entra Massimo Boldi con Taylor Mega? Apparentemente nulla, se non che nelle ultime ore in rete stanno spuntando alcuni pettegolezzi a proposito di messaggi che l’attore comico avrebbe inviato in sostegno della... L'articolo Isola dei famosi: Massimo Boldi difende Taylor Mega? Spuntano messaggi misteriosi…Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Isola 14 : Taylor Mega nella bufera dopo le rivelazioni sulla permanenza di 3 settimane : Fin dall'esordio de L'Isola dei famosi 14 avvenuto giovedì 24 gennaio, Taylor Mega ha fatto parlare di sé, finendo per diventare oggetto di rimproveri da parte di Alessia Marcuzzi e non solo. L'influencer friulana, che è saltata dall'elicottero indossando una canottiera che lasciava davvero poco spazio all'immaginazione, ha dovuto rispondere alle domande della conduttrice in merito ad alcune sue dichiarazioni effettuate qualche tempo fa su ...

