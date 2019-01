Isola dei Famosi - Alba Parietti infiamma il reality : "Alda D'Eusanio? Prima o poi...". Una scomoda promessa : Ad infiammare un'Isola dei Famosi partita un po' in sordina - lo share ha punito il reality di Alessia Marcuzzi, almeno alla Prima puntata su Canale 5 - ci pensa Alba Parietti, opinionista insieme ad Alda D'Eusanio. La Parietti era ospite a Tv Talk, dove ha parlato proprio del suo rapporto con Alda.

L'Isola dei famosi - il vero motivo dell'assenza di Jo Squillo : la scomparsa del padre : Tra i concorrenti della nuova edizione delL'Isola dei famosi doveva esserci anche Jo Squillo. L'assenza della cantante è stata del tutto inaspettata dato che aveva partecipato anche alla registrazione del servizio fotografico con tutti gli altri protagonisti del reality show che poi hanno preso parte effettivamente alla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. E proprio nel corso della puntata d'esordio della trasmissione abbiamo avuto modo di ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione su Taylor Mega : "I suoi capezzoli sfidano la legge di gravità" : Si ritorna a parlare di Taylor Mega e del suo personaggio all'Isola dei Famosi. Diciamo che la sua vita sta appassionando un po' tutti. Il suo stile di vita, il modo di affrontare le situazioni, ma soprattutto il suo aspetto fisico. La sua bellezza, infatti, è innegabile. Taylor è una stupenda 25enne dal fisico statuario. Alta, bionda e con gli occhi azzurri, Cosa si vuole di più? Ma ora, a tenere banco, è il suo seno. Ovviamente. La scelta ...

«Alessia Marcuzzi senza mutande» : imbarazzo all'Isola dei Famosi 2019 dopo la battuta della Gialappa's Band : Alessia Marcuzzi senza mutande all'Isola dei Famosi 2019? Il dubbio è sorto a molti dopo la battuta in diretta della Gialappa's Band. Regina indiscussa della prima puntata...

Isola dei famosi - Taylor Mega smascherata : "Dicono che i suoi capezzoli..." : All'Isola dei famosi di Alessia Marcuzzi, l'indiscussa protagonista di questi primi giorni, è la naufraga Taylor Mega. E di lei, a I lunatici di Radio 2, parla Alberto Dandolo, firma di Oggi esperta di gossip. "In questi giorni ha tenuto banco Taylor Mega, è stata la settimana del suo 'scapezzolamen

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei Famosi - grave lutto per Jo Squillo : ecco il motivo della sua assenza : Svelato il mistero dell'assenza di Jo Squillo nella prima puntata dell' Isola dei Famosi 2019 condotto da Alessia Marcuzzi . Intervistata dal settimanale Novella 2000 , Jo Squillo ha rivelato di aver ...

L'Isola dei famosi - la pesante insinuazione su Taylor a Pomeriggio 5 : 'Fa la escort' : Dubbi ed insinuazioni nei confronti della bella Taylor Mega, protagonista di questa quattordicesima edizione delL'Isola dei famosi in onda su Canale 5. Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia, è stato trasmesso un filmato inerente ad un dibattito che c'è stato in diretta a Pomeriggio 5 e, mentre si parlava dell'ex fidanzata di Flavio Briatore e Sfera Ebbasta, qualcuno ha ipotizzato che il mestiere della Mega fosse quello della ...

Isola dei famosi - 'ecco chi non è all'altezza' : Alessia Marcuzzi ha un enorme problema : Siamo all' Isola dei famosi numero 14, la quinta targata Mediaset. Ecco il peggio del meglio andato in onda giovedì scorso. 10, Paolo Brosio. L' ex inviato del Tg4 si sta scrollando di dosso i panni ...

L’Isola dei Famosi - l’indiscrezione in diretta a a Barbara D’urso : “Taylor Mega fa la escort” : “Taylor Mega fa la escort”. È l’insinuazione fatta in diretta su Canale 5 da uno degli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. In studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares. Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della prorompente concorrente friulana, Taylor ...

Isola dei Famosi - il raptus di Demetra Hampton : 'Hai il coraggio di mangiare questa mer***?' : Quest' Isola dei Famosi 2019 sta già rivelando i primi malumori tra i concorrenti: al centro della polemica un piatto di lasagne . È davidemaggio.it che spiega meglio l'accaduto in cui è stata ...