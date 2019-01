Irrilevanti | Decidono italiani | nuovo scontro Francia-Italia

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ancora polemiche tra lae l'. L'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, snobba e poi critica gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde e la risposta che arriva è piccata. Ad accendere la miccia è stato il presidente della Repubblica francese durante un incontro con la stampa nel primo giorno della sua visita in Egitto. Le critiche di Matteo Salvini e Luigi Di Maio? "Non ho intenzione di rispondere. Tutto ciò non ha alcun interesse". Poi l'affondo: "Il popolono è nostro amico e merita leader all'altezza della propria storia". Secca la replica del vicepremier pentastellato, ospite del salotto di 'Non è l'Arenà su La7: "Non sonole nostre parole, Macron. Tu devi incominciare a decolonizzare quegli Stati che impoveriscono gli africani, che poi partono verso di noi". Ma le critiche non si fermano qui. "Io e Salvini non siamo all'altezza? Questo lo ...