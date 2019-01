Inter | Marotta | “Perisic ha chiesto la cessione”

Calciomercato Inter - Perisic spinge per l’addio. Marotta fa il prezzo : Calciomercato Inter, situazione Perisic in evoluzione – Doveva essere, nelle intenzioni, una tranquilla sessione di mercato per l’Inter. A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale però rischia di esserci un clamoroso ribaltone che ridisegnerebbe l’attacco di mister Spalletti. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’ipotesi di un addio di Perisic, nel corso delle […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Bucchioni : 'Inter - Marotta vuole un 4-2-3-1 da sogno per la prossima stagione' : In questa sessione di mercato l'Inter ha fatto poco o nulla, con l'unico acquisto che dovrebbe essere rappresentato dall'arrivo del laterale portoghese, Cedric Soares, in prestito oneroso dal Southampton alla cifra di cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni di euro. Un colpo reso necessario dai continui problemi fisici di Sime Vrsaljko, costretto spesso ai box per il problema al ginocchio, tanto che salterà anche la ...

Inter - sogno Milinkovic-Savic a centrocampo : Marotta potrebbe parlarne con Lotito (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri, infatti, si muoveranno solo per fare grandi acquisti che permettano di fare il salto di qualità e ridurre il gap dalla Juventus che domina il campionato italiano da otto anni in maniera contrastata. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta, prima del match contro il Chievo Verona, aveva dichiarato che il club si muoverà solo in ...

Inter attiva sul mercato : Marotta prepara tre colpi - tra questi Cedric Soares (RUMORS) : Mancano solo sei giorni al termine della sessione invernale di calciomercato. L'Inter sembrava immobile fino a qualche ora fa visto che sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano dichiarato pubblicamente che le grandi manovre sarebbero state rimandate alla prossima estate mentre in questo mese qualcosa sarebbe stata fatto solo se fosse nata la famosa occasione di mercato. Nelle ultime ore i ...

Inter - dopo aver preso Cedric sgarbo alla Juventus : Marotta punta anche Darmian : L'Inter sta costruendo il suo futuro grazie alle manovre di Beppe Marotta. Il primo acquisto di giugno sarà Godin dall'Atletico Madrid. Il difensore, giocatore fondamentale nello scacchiere di Diego ...

Calciomercato Inter – Zapata e Godin altri due colpi di Marotta : Il Calciomercato nerazzurro non si ferma, in questi giorni, in gran segreto, Diego Godin ha già sostenuto le visite mediche col club nerazzurro: il futuro è scritto.E l’Inter ha avviato i contatti con Cristian Zapata, in scadenza col Milan. Il colombiano, 32 anni, è partito indietro nei ranking di Gattuso, ma da inizio novembre è diventato titolare, mettendo insieme una buona prima parte di stagione e meritandosi anche un’offerta di rinnovo ...

Tra Icardi e Inter è ancora nì. Wanda tiene Marotta in scacco : È lei la donna nel e del pallone nostrano, che muove i fili della trattativa del marito: 'Sono la sola in un mondo di uomini - ricorda in un'Intervista a Caras - all'inizio è stato difficile per me ...

Inter - Marotta piazza il primo colpo di gennaio : accordo col Southampton per Cedric : Il terzino cercato dall' Inter arriva dall'Inghilterra, ma non è Matteo Darmian, a meno di un difficile doppio colpo, legato comunque alla partenza di Dalbert direzione Marsiglia,. Dopo aver fatto in ...

Marotta - regalo a Spalletti : l'Inter ha preso Cedric Soares : MILANO - Dopo i colpi in prospettiva Godin e De Paul , Marotta fa anche un regalo immediato a Spalletti. l'Inter ha infatti definito l'arrivo dal Southampton dell'esterno Cedric Soares : il 27enne ...

Rinnovo Icardi - primo incontro Inter-Wanda Nara/ "Passi avanti" : Marotta vuole eliminare clausola rescissoria : Rinnovo contratto Mauro Icardi, primo incontro Inter-Wanda Nara: 'passi avanti', ecco cifre e le richieste. Marotta vuole eliminare la clausola rescissoria

Inter - Darmian obiettivo di mercato : Marotta contro Paratici : Inter Darmian – Beppe Marotta sembra aver improvvisamente cambiato idea per quello che sarebbe dovuto essere il calciomercato di questo mese in casa nerazzurra. Dopo le sole mosse in entrata di Gabriel Brazao e soprattutto Diego Godin, colpi però entrambi in prospettiva prossima stagione, potrebbe arrivare ora il primo, se non addirittura unico, rinforzo per la squadra di Luciano Spalletti. E si tratterebbe […] L'articolo Inter, ...

Wanda Nara e il rinnovo di Icardi : "I tifosi dell'Inter stiano tranquilli - io e Marotta amici" : "Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici". Dal palco della presentazione del 15° Torneo Amici dei bambini, Wanda Nara ...

