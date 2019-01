Il testo sull'eutanasia è arrivato alla Camera : ecco cosa prevede : "Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia". E' questo il cuore della proposta di legge di iniziativa popolare, all'esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e il cui iter partirà mercoledì prossimo. La proposta di legge fissa dei paletti precisi affinché sia riconosciuto il diritto al ...

Audio - testo e traduzione di Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez - duetto sull’ansia e il male di vivere : Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez ha fatto il suo debutto online e negli store digitali giovedì 24 gennaio: si tratta della prima partnership per la Gomez da quando, lo scorso autunno, è stata ricoverata per un crollo nervoso e si è allontanata dalle scene procrastinando l'uscita del suo nuovo album che non ha ancora un titolo né una data d'esordio ufficiale. La canzone fa da apripista all'EP Inner Monologue Part 1 della Michaels e ...

Fca - marcia indietro sull’Italia per colpa dell’ecotassa. Ma è un pretesto? : Sembra quasi che in Fca non stessero aspettando altro che l’occasione giusta per fare marcia indietro sugli impegni presi a fine novembre scorso: l’azienda aveva annunciato più di 5 miliardi di investimenti nei suoi stabilimenti italiani per il periodo 2019-2021, nonché il ritorno alla piena occupazione delle fabbriche. Ma è già arrivata la secca smentita: “In questo momento il piano è in fase di revisione”, ha dichiarato l’ad del gruppo ...

Video - testo e traduzione di Medicine dei Bring Me The Horizon - un brano elettropop sulla liberazione dalle persone negative : La band britannica di Oliver Sykes regala un terzo estratto, dopo Mantra e Wonderful life, dell'album "Amo" in uscita il 25 gennaio: Medicine dei Bring Me The Horizon è un brano elettropop pubblicato nelle ultime ore, accompagnato da un Video interamente realizzato in CGI. Era il 23 novembre quando Jordan Fish, tastierista della band di Sheffield, raccontava al magazine Kerrang ogni scelta alla base dei brani presenti nella tracklist di ...

ancora caos sulla manovra. testo alla Camera dopo Natale : Il braccio di ferro sulla manovra non si chiude. È ancora corsa contro il tempo . L'esame alla Camera è slittato al 28 29 dicembre. Come riferiscono fonti di Monetcitorio, l'esame della Legge di ...

Giorgia pubblica Una Storia Importante - la cover di Eros Ramazzotti sull’amore tormentato (video e testo) : Una Storia Importante è il nuovo singolo estratto dall'album "Pop Heart" di Giorgia, un disco di cover incise dalla cantante per omaggiare i suoi artisti più amati. Uno di questi, indubbiamente, è Eros Ramazzotti, di cui Giorgia interpreta questo brano inciso nel 1985 per l'album "Cuori agitati". Il testo è una riflessione su un amore tormentato, descritto dal protagonista con una serie di scuse che lo tengono lontano dalle responsabilità, ma ...

Quanto dura un’ora di Malika Ayane - testo e significato : un brano ritmato sulla relatività del tempo : significato e testo di Quanto dura un’ora, il nuovo singolo di Malike Ayane in rotazione radiofonica da venerdì 7 dicembre. Si tratta del terzo brano inedito estratto da Domino, l’ultimo lavoro discografica dell’artista italiana attualmente impegnata con il suo Tour in giro per l’Italia. Malika Ayane torna in radio con un nuovo singolo mentre prosegue a gonfie vele il suo Tour E’ in rotazione radiofonica da venerdì ...

Global Compact - il testo Onu sulle migrazioni adottato da 164 Paesi. Ma l’Italia aspetta il voto del Parlamento : Il Global Compact adottato per acclamazione a Marrakech da 164 Paesi. Dal patto Onu sui migranti però si sono sfilati diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti – che si erano già smarcati lo scorso anno dai colloqui – e il blocco di Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia) e poi Australia, Austria, Repubblica Dominicana, Ungheria, Lettonia. L’Italia ha annunciato di volere sottoporre il testo all’esame del ...