Il tema della bambina | «Auguro a tutti i razzisti di non restarlo per sempre»

Ad Albenga un incontro sul tema "Nel ricordo della Shoah ragioniamo sul razzismo - subdola tentazione di ieri e di oggi" : In occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Gian Maria Oddi, in collaborazione con il Comune di Albenga e l'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea, organizza sabato 26 ...

Mamma posta il tema della figlioletta : “Auguro ai razzisti di non esserlo per sempre” : Dall’analisi sul razzismo all’augurio per tutti coloro che discriminano. Le parole di una bambina di 10 anni diventano virali. Tutti abbiamo bisogno di messaggi positivi. È quello che ha pensato una madre di Bologna che si è commossa dopo aver letto il tema di sua figlia. Parole oneste, innocenti e giuste quelle della piccola, che rappresentano realmente un messaggio che tutti dovremmo ascoltare con attenzione. In classe è stato ...

ESCLUSIVA Senatrice Bini - PD - : "Sul tema migranti basta propaganda da parte del governo. L'operato della Raggi? Roma è una nave senza ... : I semplici tweet non affrontano la questione e dimostrano un'elevata incapacità politica da parte del ministro Salvini, sia per quanto riguarda il contrasto alla malavita, sia rispetto agli altri ...

Maturità - ecco le materie della seconda prova : latino e greco al classico - matematica e fisica allo scientifico : Nella seconda prova scritta della maturit 2019 debutta la prova multidisciplinare: al liceo classico sono previsti, infatti, latino e greco, matematica e fisica allo scientifico. Lo ha comunicato oggi ...

Banche - agguato della Bce agli istituti italiani : ci vogliono morti - perché il sistema può saltare : Quelle italiane sono fra le migliori Banche europee, eppure la Bce vuole metterle in ginocchio. Con tutto quello che ne consegue. Per ora i drammi si vivono in Borsa (ieri perdite fino a -8% per i titoli del credito), ma ben presto potremmo soffrire noi per scelte incomprensibili e dannose. Spieghia

None of That. Una simpatica animazione sul tema della censura in arte : ... Anna Hinds Paddock , Isabela Littger de Pinho e Kriti Kaur , , questo divertente corto ha ricevuto negli anni moltissimi riconoscimenti e viene proiettato tuttora nei festival di tutto il mondo. La ...

Addio al matematico britannico Sir Michael Francis Atiyah - gigante dell’algebra e della geometria : E’ morto all’età di 89 anni il matematico britannico Sir Michael Francis Atiyah, gigante dell’algebra e della geometria del XX secolo, celebre per aver enunciato e dimostrato il teorema dell’indice. L’annuncio della scomparsa, avvenuta ieri, è stato dato dalla Royal Society di Londra, di cui è stato presidente dal 1990 al 1995. Nel settembre scorso Atiyah, intervenendo al convegno Heidelberg Laureate Forum in ...

Xiaomi avvia lo sviluppo della MIUI 11 e introduce il tema scuro nella Global Beta 9.1.10 : Xiaomi ha avviato lo sviluppo della MIUI 11, che sarà un "nuovo e unico sistema operativo". Intanto la Global Beta 9.1.10 della MIUI 10 vede l'introduzione di un tema scuro pensato per il risparmio energetico. L'articolo Xiaomi avvia lo sviluppo della MIUI 11 e introduce il tema scuro nella Global Beta 9.1.10 proviene da TuttoAndroid.

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...