Il sogno dei ragazzi del Cara di Castelnuovo di Porto

Isola dei Famosi - Taylor Mega : "Avrei bisogno di un milione di euro al mese" : All"anagrafe è di Elisa Todesco, ha 25 anni ed è friulana, ma da tutti è conosciuta per essere la sensualista Taylor Mega. Diventata celebre grazie ai scatti hot che ha pubblicato sui social, l"influencer su Diva e Donna si è rivelata in un lunga intervista."Per i miei standard non guadagno mai abbastanza. Avrei bisogno di un milione di ero al mese. Li spenderei in Jet privati e in shopping. Gli haters? Li ringrazio. Più mi criticano e più ...

Snowboard – Doppietta da sogno per l’Italia nel gigante parallelo maschile : le parole dei protagonisti : Coratti: “Tutto perfetto dall’inizio alla fine”. Bagozza: “Non me l’aspettavo”. Il d.s. Pisoni: “Arriviamo ai Mondiali belli carichi”. La Doppietta Coratti-Bagozza nel gigante parallelo maschile di Rogla e il quarto posto di Nadya Ochner in quello femminile hanno regalato all’Italia dello Snowboard una grande giornata. “Arriviamo ai Mondiali belli carichi – spiega il ...

Rigopiano - lo sfogo di una madre : “Che ce ne facciamo dei fiori? Mio figlio aveva bisogno di uno spazzaneve 2 anni fa” : Tanta gente e soprattutto commozione alla prima parte della cerimonia per ricordare, due anni dopo, le 29 vittime della tragedia dell’hotel di Rigopiano nel territorio del Comune di Farindola (Pescara) quando una valanga travolse la struttura alberghiera. Al termine la madre di Stefano Faniello si è avvicinata al totem del resort dedicato ai morti e ha gridato: “Adesso il presidente della Repubblica manda una corona coi fiori, ma che ce ne ...

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

L’economia ha bisogno dei lavoratori immigrati : È insensato che il Paese si divida su come gestire 49 migranti. Si cerca di polarizzare l’opinione pubblica che polarizzata non è. Secondo una ricerca di More in Common del luglio...

Liverpool - Insigne è il sogno dei reds : Klopp ha un piano : Insigne Liverpool – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Liverpool, Insigne è il sogno dei reds: Klopp ha un piano ...

Sergio Bramini - tribunale blocca esproprio dei beni. “Commosso : sogno di poter ricomprare la mia casa” : Il tribunale di Brescia ha accettato la domanda di liquidazione presentata dal legale di Sergio Bramini, l’imprenditore monzese dichiarato fallito nonostante un credito di 4 milioni di euro verso lo Stato. I giudici bresciani hanno stabilito che “non possono essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori”. Con questa decisione ...

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Cibo e regali prima di Natale - la lunga coda dei bisognosi a Milano : Cibo e regali prima di Natale, la lunga coda dei bisognosi a Milano Molte persone hanno atteso il loro turno davanti al Pane Quotidiano di viale Toscana, dove hanno ricevuto gratis alimenti e giocattoli per i più piccoli. Tanti i bimbi in fila coi genitori FOTO Parole chiave: ...

Migranti - Trump insiste : “Sto facendo di tutto per la sicurezza dei confini. Abbiamo bisogno del muro” : “Mi sto battendo duramente per la sicurezza ai confini, è davvero importante. Ho già iniziato a costruire il muro. Abbiamo costruito delle ampie sezioni e ne stiamo sistemando delle altre che erano malconce. Il punto è che ci serve il muro, i Democratici lo sanno, tutti lo sanno. E’ solo un gioco quando dicono che non serve un muro. Basta guardarli negli occhi per capire che non stanno dicendo la verità. Provano a fare tutto il ...

F1 – Aria di Natale in casa Mercedes : Hamilton e Bottas regalano un sogno a dei bimbi davvero speciali [VIDEO] : Lewis Hamilton e Valtteri Bottas regalano un sogno ai dei bimbi speciali: è già Natale in casa Mercedes Natale speciale in casa Mercedes: il team di Brackley ha regalato un momento davvero unico ad un gruppo di bambini in fabbrica, con i loro idoli, i piloti delle Frecce Argento. Hamilton e Bottas hanno infatti ricevuto dei dolcissimi bimbi, con i quali hanno parlato molto, tra regali speciali, autografi e foto. I due piloti Mercedes hanno ...

Inter - Spalletti bersaglio dei tifosi : il sogno è il Cholo Simeone : L'uscita di scena dalla Champions League, nel modo in cui è avvenuta, ha scatenato i tifosi dell'Inter. Vero, l'urna di Nyon ha assegnato ai nerazzurri un girone non facile e il pensiero diffuso, ...

Mercato NBA - il “doppio sogno” dei Clippers per la free agency del 2019 : Mercato NBA, i Los Angeles Clippers si apprestano a vivere un’estate ricca di capovolgimenti in merito al roster di Rivers Il Mercato NBA è entrato nel vivo per quanto concerne la stagione 18/19, ma già si fa un gran parlare della free agency della prossima estate, quella del 2019. Sì perchè tra meno di un anno potremmo assistere ad una delle più calde estati degli ultimi anni, con diversi cestisti che potrebbero cambiare casacca ...

Juve store a Roma - l'account inglese dei giallorossi : 'Non c'è bisogno di vederlo' : E se l'ironia nel marketing della comunicazione è fondamentale, di ciò ne ha fatto un credo la Roma, in particolare con il suo account Twitter in lingua inglese, famoso ormai in tutto il mondo. L'...