: Venezuela, il Papa: cercare una soluzione rispettando i diritti umani - vatican_it : Venezuela, il Papa: cercare una soluzione rispettando i diritti umani - NotizieIN : Il Papa:soluzione pacifica in Venezuela - FarodiRoma : Venezuela. Papa Francesco con il cuore è a Caracas: si cerchi soluzione nell’interesse solo dei cittadini. Ricorda… -

Appello delper il, Paese per cui auspica unagiusta e. In questi giorni a Panama "ho pensato molto al popolono, mi sento vicino a loro e prego si possa cercare unaper superare la crisi rispettando i diritti umani e cercando il benessere di tutti i cittadini",ha detto Francesco. Ha poi condannato l' attacco alla Cattedrale di Jolo,Filippine:"Dio converta i cuori dei violenti",l'auspicio. E ha pregato per le vittime della diga crollata in Brasile.(Di domenica 27 gennaio 2019)