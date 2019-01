Il ministro degli Esteri ungherese Szijjarto | “Migranti | noi e Matteo pionieri Il nostro

Italia-Cina - il ministro degli Esteri cinese a Roma : sul piatto i progetti della Nuova Via della Seta : Il nuovo esecutivo ha registrato le missioni in Cina del vicepremier Luigi Di maio e del ministro dell'Economia Tria. Il ministro degli Esteri cinese all'Italia: «Siamo partner naturali» Il ministro ...

Emmanuel Macron ha incontrato il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi : ... aggiungendo che la Francia spera di lavorare con la Cina per rafforzare i contatti ad alto livelli e approfondire la cooperazione bilaterale in diversi settori, come economia, commercio, ...

Albania : rimpasto di governo - presidente Meta respinge nomina nuovo ministro degli Esteri : I decreti per altri quattro ministri - Anila Denaj alle Finanze e Economia, Belinda Balluku alle Infrastrutture ed Energia, Besa Shahini... , Alt,

ministro francese - Gilet gialli hanno distrutto circa il 60% degli autovelox : "Quasi il 60% degli autovelox stradali e' stato distrutto dall'inizio della protesta di 'Gilet gialli': lo ha reso noto il Ministro dell'Interno, Christophe Castaner. "Quasi il 60% dei radar per il controllo della velocita' e' stato spento, attaccato, distrutto da coloro che sostengono questo movimento", ha dichiarato il Ministro alla stampa dopo il suo discorso alla gendarmeria a Parigi. Secondo le cifre ufficiali, sulle strade di Francia sono ...

Il re dell’Arabia Saudita ha nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di governo : Il re dell’Arabia Saudita, re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri, annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo, una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.

Incontro fra Wang Yi e il ministro degli Esteri pakistano : Hanno affermato di ritenere che i mezzi militari non possano risolvere la questione afghana e che la risoluzione pacifica per via politica sia l'unica via realistica e possibile. I due hanno ...

Salvini in Israele - malumori nei Cinquestelle : 'Ora fa anche il ministro degli Esteri...' : In passato, il sottosegretario agli Esteri del M5S, Manlio Di Stefano ha polemizzato ' La sede delle ambasciate italiane nel mondo è competenza della Farnesina. Gerusalemme è capitale dei due Stati, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 dicembre : La scelta – Il ministro degli Interni si schiera apertamente con il “partito del Pil” : E Salvini chi riceve il giorno dopo? Gli affaristi del “Sì” Vertice domenicale al Viminale coi vertici Confindustria&C. Il vicepremier: “Aspettiamo il rapporto, ma io andrei avanti” di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Compro una vocale. “Berlusconi mobilita Fi: ‘C’è il rischio recessione. Siamo il partito del Pil’” (il Giornale, 5.12). Più che del Pil, del pilu. E ora, subito le erezioni ...

Anna Falchi - rivelazioni : l’episodio degli Ufo e le avance del ministro : Anna Falchi, gli Ufo e quel ‘morso del cavallo’ subito da un ministro: le rivelazioni della showgirl Anna Falchi, gli Ufo e quel ‘morso del cavallo’ subito da un ministro. La showgirl, intervenuta alla trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora, ha parlato di alcuni episodi che l’hanno particolarmente coinvolta e colpita […] L'articolo Anna Falchi, rivelazioni: l’episodio degli Ufo e le ...

Il ministro degli Esteri ungherese ci spiega il “no” al Global Compact : Milano. Durante la prima seduta plenaria della due giorni dell’Osce, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in corso a Milano e guidata dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi – l’Italia ne detiene la presidenza di turno quest’anno – i 40 e passa ministri degli Esteri

Lombardia : Fontana riceve ministro degli Esteri dell'Azerbaigian : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricevuto a Palazzo Lombardia, insieme al vicepresidente Fabrizio Sala e al sottosegretario ai Rapporti internazionali Alan Rizzi, il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Elmar Mammadyarov, accompagnato dall'amba

Silvia Romano - il ministro degli Esteri Moavero : "L'Italia attende una rapida liberazione" : Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Vice Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto. Al rappresentante keniano, incontrato a quattr'occhi, il ministro ha confermato "la forte aspettativa italiana al massimo e solerte impegno in vista della rapida liberazione di Silvia Romano, sottolineando quanto l'Italia tenga all'attenta tutela della sua ...