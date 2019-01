Il libro Come fratelli di Irina Niculescu e Marian Mocanu presentato alla

Come si fa un audiolibro : Ci vuole un libro (e grazie), e poi anche una voce, un microfono e tante altre cose: Storytel ci ha spiegato quali

Fabrizio Corona - nel suo libro - svela come è diventata famosa Ilary Blasi e svela alcuni segreti della conduttrice : Vi ricordate questa frase di Fabrizio Corona? "Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, ricordati da dove vieni. Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì pensi di essere migliore degli altri"....

Australian Open - Murray lotta come un leone ma crolla al 5° contro Bautista : match da “libro cuore” : Australian Open, Andy Murray ha dato tutto in un incontro fantastico contro Bautista Agut: sconfitta ed addio al torneo a testa altissima per lo scozzese Australian Open, Andy Murray è stato eliminato al primo turno del torneo dello Slam, probabilmente la sua ultima apparizione in terra Australiana da tennista professionista. Ha chiuso in lacrime al termine di una gara nella quale non ha mollato davvero mai. Sotto 2 set a 0 contro Bautista ...

L'ultimo libro di Marion Nestle 'Unsavory Truth' - spiega come i finanziamenti dell'industria alimentare condizionano scienza e nutrizione : L'autrice chiarisce perché la scienza della nutrizione sia un campo dibattuto e perché viene presentato come un settore apparentemente aleatorio senza punti di riferimento, quando in realtà ci sono. ...

Albenga - il regista del Festival di Sanremo Duccio Forzano presenta il suo libro "Come Rocky Balboa" : Iniziano alla grande il nuovo anno i Fieui di caruggi di Albenga. A pochi giorni dal Festival di Sanremo ospiteranno sotto le torri ingaune Duccio Forzano, regista di ben sei edizioni , compresa la ...

“Il futuro dopo Lenin” : nel libro del collettivo Volna Mare - la Transnistria come non la avete mai letta : Una pizza e qualche birra (forse troppe) mangiate per strada tra amici, nell’afa del giugno torinese e un’idea per le vacanze nata dalla precedente esperienza di uno dei tre compagni, dalla voglia di stravolgere gli schemi ma, soprattutto, dalla curiosità cresciuta con i racconti e gli stereotipi su una terra alle porte dell’Europa ma sconosciuta ai più. Si sviluppa così, con lo spirito di tre under-30 che riempiono gli zaini, prendono in ...

Verdone - 40 anni di carriera e un libro fotografico : 'I miei personaggi fragili e sinceri come me' : Uno Dieci Cento Verdone , un racconto lungo cento fotografie della carriera quarantennale dell'attore-regista romano. Immagini dal set, ritratti inediti, scatti dal backstage, fatti negli anni dal ...