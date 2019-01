Il Festival della Scienza del Polo liceale Mattioli raccontato dagli studenti

Sanremo 2019 : i duetti della quarta serata del Festival : Gue Pequeno Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo. Nada sarà sul palco con Motta. E ci sarà anche Gue Pequeno – al suo debutto all’Ariston – che accompagnerà Mahmood. Sono stati svelati i primi dodici duetti (su ventidue) che caratterizzeranno il Festival di Sanremo 2019 nella serata del venerdì. Tra i nomi degli ospiti che affiancheranno i cantanti big per una versione rivisitata del loro brano in gara ci sono anche Ermal Meta, ...

Festival DI SANREMO : I PREMI DI MICHELE AFFIDATO PER I BIG DELLA MUSICA : Si lavora a gran ritmo nel laboratorio del maestro orafo MICHELE AFFIDATO in vista DELLA sessantanovesima edizione del FESTIVAL DELLA Canzone Italiana, che si terrà a SANREMO dal 5 al 9 febbraio prossimi. La direzione artistica e la conduzione anche quest’anno saranno affidati a Claudio Baglioni che, dopo il grande successo DELLA scorsa edizione, sarà affiancato da Virginia ...

'Paradossi' al 'Festival della Scienza' : tanti appuntamenti con gli studenti protagonisti : Ora tutto è pronto: 35 progetti degli studenti, un panel ricco di prestigiosi incontri, ma anche spettacoli e altri eventi nei quali scienza, arte e divertimento si intrecciano a creare promettenti ...

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo e le ultime conferme - da Eros Ramazzotti a Luis Fonsi : La notizia rimbalza in rete sebbene manchi ancora la conferma ufficiale da parte della direzione artistica del Festival di Sanremo. Secondo le prime indiscrezioni in rete, gli ospiti della finale del Festival di Sanremo sarebbero Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, unico internazionale atteso in via eccezionale sul palco del Teatro Ariston grazie ad un singolo in duetto con un artista italiano. I due presenteranno insieme il brano Per le strade una ...

Sanremo 2019 - il Festival della svolta : le nostre prime pagelle ai 24 brani in gara dal 5 al 9 febbraio : L'auto-proclamato "dirottatore artistico" Claudio Baglioni dice che il prossimo Festival di Sanremo sarà "locomotiva, non vagone" della musica italiana. Potrebbe aver ragione: in gara le sorprese non ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival". La replica della Rai : UPDATE 19.30 La Rai replica alle dichiarazioni di Saverio Raimondo con una nota stampa dal titolo "Non esiste nessun caso Raimondo":In merito alle dichiarazioni di Saverio Raimondo Rai precisa che non esiste al momento nessun tipo di accordo contrattuale o trattativa economica che lega il comico al Festival di Sanremo. Il fatto che Raimondo non faccia parte della squadra del Festival non ha niente a che vedere con il contenuto delle sue ...

Festival della canzone italiana? A Sanremo pure il testo in arabo : A Sanremo arriva anche la canzone in arabo. In gara alla kermesse che prenderà il via il prossimo 5 febbraio, c'è anche la "Soldi" di Mahmood, nome d"arte di Alessandro Mahmoud, rapper nato a Milano, 24 anni, di madre italiana e padre egiziano. Nel testo della canzone che tratta la storia di chi è nato e cresciuto in periferia, ci sono alcune parole in arabo come "Ualadì", "habibi" ("figlio mio", "tesoro mio").La canzone di fatto affronta una ...

Sanremo 2019 : i duetti della quarta serata del Festival : Gue Pequeno Fabrizio Moro si esibirà con Ultimo. Manuel Agnelli sarà sul palco con Daniele Silvestri. E ci sarà anche Gue Pequeno – al suo debutto all’Ariston – che accompagnerà Mahmood. Sono stati svelati i primi dodici duetti (su ventidue) che caratterizzeranno il Festival di Sanremo 2019 nella serata del venerdì. Ad annunciare le coppie di artisti è stato il conduttore Claudio Baglioni. Tra i nomi degli ospiti che ...

Lamezia - in arrivo il "Calabria Fest" - Festival della nuova musica popolare contemporanea : L'evento si svolgerà in cinque giorni: i primi due legati ad iniziative collaterali e gli altri tre con spettacoli serali durante i quali ci saranno le finali tra artisti e band selezionati a livello ...

Ravello Festival più caro della storia. 'Veleni e sprechi'. L'attacco di Repubblica : Meno spettacoli rispetto agli anni d'oro della presidenza Domenico De Masi e un finanziamento di circa due milioni l'anno da parte della Regione. L'ex direttore della Reggia dovrà mettere mano ai ...

Il Festival della Criminologia a Genova | : Grande successo di pubblico per la prima giornata dell’evento organizzato dal Secolo XIX. Palazzo Ducale gremito per gli interventi di criminologi e esperti di indagini