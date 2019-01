Il danno e la beffa dei troppi cambiamenti per l' accesso al ruolo Lettera

Milan - medico Brozzi squalificato dopo la Supercoppa : "Volevo evitare il danno oltre la beffa" : La sconfitta in Supercoppa contro la Juventus è costata cara al Milan anche in termini di Giudice Sportivo . oltre a Kessie espulso, i rossoneri dovranno fare a meno contro il Genoa di Romagnoli, ...

Capodanno beffa : non c?è lo sponsor - Roma paga il conto : Londra, per l?ultimo Capodanno prima della Brexit (oppure no, chissà), metterà sul piatto 1,3 milioni di sterline rastrellati con le sponsorship; New York dovrebbe bissare quanto...