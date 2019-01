«I rifiuti della Campania sepolti e bruciati al Nord Italia»

A 11 anni costretta a vivere in mezzo ai rifiuti - ma lei diventa la prima della classe : A soli 11 anni era costretta a vivere in condizioni disperate, in mezzo alla sporcizia e ai rifiuti. In una casa senza luce e senz'acqua. Colpa di un padre fuggito di casa anni prima e di una...

M5S A FASANO PER PARLARE DI rifiuti. LA SEN. L'ABBATE : 'NECESSARIO CAMBIARE PROSPETTIVA E INTERVENIRE SULLA FILIERA DI PRODUZIONE DELLA ... : Questo settore è oggetto di adeguamento normativo secondo le nuove opportunità fornite dalla scienza in termini di recupero. Sono molto onorata di essere tornata nella mia Puglia e di poter PARLARE ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Vicenza - camion della raccolta rifiuti travolge e uccide una donna : La tragedia si è consumata giovedì mattina poco dopo le 8 in via Quasimodo a Meledo di Sarego, nella provincia di Vicenza. Una donna è stata travolta da un camion della società Ideal Service, che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, sembra durante una manovra in retromarcia. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

rifiuti a Roma - storia infinita della “monnezza”. E ora M5s apre alla discariche : Possibile svolta nella crisi dei Rifiuti che stringe la Capitale: nella riunione della cabina di regia voluta dal ministro dell'ambiente Sergio Costa tenutasi presso il ministero, si è lavorato sulle aree "bianche" indicate dalla Città Metropolitana come possibili sedi di impianti per lo smaltimento o lo stoccaggio dei Rifiuti, nella mappa già trasmessa a dicembre dalla Città metropolitana alla Regione. In Campidoglio bocche cucite su un ...

Cinghiali tra i rifiuti abbandonati a Ottavia - quartiere della sindaca Raggi : Tre esemplari adulti di Cinghiali che mangiano resti di cibo fuoriuscito dai sacchi dei rifiuti strappati. L'immagine postata sui social del gruppo dei Verdi del XIV Municipio è corredata di una ...

Pioppogatto - l'impianto di trattamento rifiuti diventa più grande. C'è il via libera della Regione Toscana : Il progetto dell'azienda Ersu non avrà bisogno di essere sottoposto all'iter che valuta l'impatto ambientale

L'idea della Raggi per i rifiuti : i cittadini dovranno pulire i marciapiedi : A Roma c'è un problema rifiuti, inutile negarlo.E adesso, Virginia Raggi si appresta a risolverlo, ma con un provvedimento che rischia di scatenare l'ira dei romani.Mentre la capitale è invasa dai rifiuti, con le festività che hanno reso la Città eterna piena di spazzatura a causa della pessima gestione da parte dell'amministrazione capitolina e di Ama, il Comune di Roma calendarizza per l'8 gennaio una delibera che sposta l'attenzione sui ...

Valderice - Problema dell´abbandono dei rifiuti e della raccolta differenziata : L´Amministrazione Comunale sin dal suo insediamento ha posto particolare attenzione alla pulizia del paese e al decoro ambientale. Purtroppo dobbiamo constatare che a causa dell´inciviltà e delle ...

Energia : Eni - trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bio olio - : Il progetto waste to fuel è un esempio tangibile del modello integrato di economia circolare di Eni: oltre al riutilizzo di aree dismesse e bonificate, valorizza le materie prime di scarto e le ...

rifiuti Capitale - Mazzocca - commenta l'operato della Sindaca Raggi : L'Aquila - Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca commenta l'operato del Sindaco di Roma Virginia Raggi (M5S) relativamente alle recenti richieste di indirizzare i Rifiuti capitolini in Abruzzo: "È ormai chiaro che la Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, in due anni e mezzo di mandato, contrariamente a quanto sbandierato in campagna elettorale, non ha risolto il problema ormai strutturale della gestione dei Rifiuti ...

Come il canone Rai - una rata ogni bimestre : la Tari (tassa sui rifiuti) nella bolletta della luce : Il versamento degli importi dovuti dovrebbe avvenire in sei rate annuali, una ogni bimestre, mentre oggi il pagamento...

rifiuti - Costa a Bruxelles : 'Fiducioso per la riduzione della multa alla Campania' : 'Domani pomeriggio sono a Bruxelles, porteremo al commissario Vella atti concreti firmati e sono fiducioso che potremo andare in Corte di Giustizia per una riduzione della multa per i Rifiuti della ...

Il futuro piano rifiuti della Sicilia - i 21 nuovi impianti e l'obiettivo dell'autonomia : Il condizionale però è d'obbligo quando si tratta di rifiuti e di politica in Sicilia. Con il nuovo piano e una differenziata del 65% entro tre anni , al momento la Sicilia è intorno al 30%, , si ...