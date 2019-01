I naufraghi della Sea Watch | i terremotati italiani e chi mi insulta sui social

huffingtonpost

(Di domenica 27 gennaio 2019) I cloni replicanti di Salvini e soci utilizzano il disastro del terremoto, sulle mie pagine, per mettermi in maniera strumentale in contrapposizione con altri drammi umani, come quelli di chi rischia di morire in mare. Ma vorrei dire a questi cari amici due cose chiare: innanzitutto che il sottoscritto e il suo partito non erano al governo e hanno denunciato ritardi e omissioni. In secondo luogo, che i loro amici attualmente al governo non hanno fatto NULLA, NULLA, NULLA per la ricostruzione nonostante chiacchiere e propaganda. Hanno prodotto un condono per i soliti noti e basta.Uffici sotto organico, procedure che si allungano, personale precario, appalti che non vanno avanti, tempi che diventano infiniti. Di questo passo ci vorranno più di 70 anni. E lasciatelo dire a me, visto che mio figlio e i suoi compagni di scuola da più di 2 anni passano le proprie ...