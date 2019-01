I marchi più ricchi al mondo 2019 | ecco i brand con il maggior valore

La Ferrari batte tutti come marchio più forte al mondo : La forza del Cavallino. È infatti quello della Ferrari il marchio "più forte al mondo": lo dice la classifica stilata da Brand Finance, società di consulenza strategica che valuta l'impatto commerciale dei brand. Fra i 500 marchi con più valore economico, il Cavallino è il più ...

Brand Finance - Ferrari è il marchio più forte al mondo : Dopo cinque anni la Ferrari torna a essere il marchio più influente al mondo tra i 500 Brand con maggior valore economico. A stabilirlo è stata la società di consulenza Brand Finance nella tradizionale analisi di inizio anno sulla forza dei marchi a livello globale. Premiati gli investimenti. Il marchio della Casa di Maranello ha in particolare ottenuto 94,8 punti su 100 nell'analisi competitiva condotta da Brand Finance tenendo conto di ...

McDonald’s non ha più l’esclusiva del marchio Big Mac in Europa : Big Mac (Getty Images) Pochi mesi dopo il suo cinquantesimo compleanno, festeggiato con gadget e offerte speciali in oltre 35mila ristoranti intorno al mondo, il Big Mac non sarà più un marchio esclusivo nei punti vendita d’Europa. Lo ha stabilito una sentenza dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), che ha quindi tolto a McDonald’s l’esclusiva sull’uso del marchio del suo panino più famoso. La decisione ...

Lady marchisio saluta le Maldive - Roberta Sinopoli sfodera la sua FOTO più sexy per dire ‘arrivederci’ all’isola : Roberta Sinopoli, il saluto della moglie di Marchisio alle Maldive è sexy: finite le vacanze per il centrocampista e la Wags È ora di salutare le Maldive anche per Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli. La coppia, dopo una lunga vacanza nella meta paradisiaca, deve tornare a San Pietroburgo dove il calciatore riprenderà gli allenamenti con lo Zenit. In compagnia di Marco Storari e la moglie Veronica Zimbaro, Marchisio e Roberta ...

Pernigotti - un mese in più per sperare : sulla vendita del marchio i turchi fanno 'muro' : Slitta il termine ultimo per la cassa integrazione. C'è tempo fino al 5 febbraio per trovare un acquirente per lo...

Pitti uomo al via - dallo streetstyle all'eleganza made in Italy più di 1.200 marchi : IL GIRO DEL MONDO Pitti è sempre più un emporio straordinario che permette di visitare il mondo camminando da un padiglione all'altro. In questo girare tra mille proposte, ci sono punti fermi. I fit ...

Jeep cresce ancora - è il sesto marchio più venduto a dicembre in Italia : Il 2018 sarà ricordato in Italia come l'anno della frenata delle immatricolazioni, ma c'è un marchio che continua a mietere record e ad occupare posizioni di mercato impensabili fino a qualche anno fa. Stiamo parlando di Jeep, il brand chiave del gruppo Fca, che nel corso del 2018 ha visto crescere le sue vendite di oltre il 70% in Italia, sfiorando le 85.000 consegne annue. Solo a dicembre l'incremento delle vendite è stato del 60%, un dato che ...

Le parole più ricercate su Google. Da Mondiali a marchionne - da Ronaldo a Frizzi e Astori : Oggi è l'ultimo giorno del 2018 e come ogni anno, oltre ai bilanci, è tempo delle consuete classifiche. Tra queste suscita sempre molta curiosità quella delle parole più ricercate dagli italiani su ...

Dalla Toffa - a Frizzi - a marchionne : le 10 notizie più cliccate del 2018 : Il dramma di Cisterna di Latina - Tra i fatti di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica c'è la tragedia familiare avvenuta lo scorso febbraio a Cisterna di Latina. Un appuntato dei carabinieri, ...

La classifica degli abruzzesi più influenti del 2018 : personaggio dell'anno l'indimenticabile Sergio marchionne : A questi nominativi sono stati quindi assegnati punteggi di "peso" estrapolando e incrociando gli articoli di cronaca del 2018, che hanno tenuto conto del grado di popolarità su media e social, per ...