I magistrati hanno qualcosa da dire al governo 

(Di domenica 27 gennaio 2019) La corruzione dilagante, le lentezza dei processi, il sovraffollamento carcerario, la prescrizione che 'azzera' i procedimenti penali, l'aumento delle violenze sessuali, le organizzazioni mafiose sempre più infiltrate nei gangli dell'amministrazione pubblica, la carenza die del personale amministrativo, l'insufficienza di mezzi, risorse e strutture. L'analisi sullo stato della giustizia italiana, emerso dalle relazioni dei responsabili di tutti i distretti all'indomani della cerimonia in Cassazione, è il solito 'cahier de doleances', cui si aggiungono stavolta le preoccupazioni deiper le invasioni di campo della politica e per la gestione del tema dei migranti da parte dell'attuale esecutivo. Sullo sfondo, l'impegno degli inquirenti e del ministro della Giustizia di "non accettare verità di comodo" sulla morte di Giulio Regeni, a tre anni dalla sua scomparsa....