I magistrati hanno qualcosa da dire al governo 

Corte dei conti - no all'azione revocatoria per Rollandin e Restano Aosta -I magistrati della Sezione giurisdizionale hanno rigettato - con ... : Le operazioni compiute nel 2017 dai consiglieri regionali Augusto Rollandin e Claudio Restano , a favore di congiunti, non erano mirate a sottrarre risorse al sequestro conservativo scattato, nei ...