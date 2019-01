I fatti vostri - Magalli e la verità dietro la foto con la 22enne : 'Ci sentiamo - ma io vivo solo' : Giancarlo Magalli ha deciso di chiarire in prima persona la verità dietro le foto diffuse dal settimanale Gente che lo ritraggono in compagnia di Giada Fusaro, una ragazza di 22 anni in passato ospite ...

Oroscopo oggi Paolo Fox : previsioni 21 gennaio a I fatti Vostri : Paolo Fox, Oroscopo di oggi (21 gennaio 2019): le previsioni del giorno a I Fatti Vostri Come ogni lunedì sono tornate anche oggi, 21 gennaio, le previsioni dell’Oroscopo del giorno di Paolo Fox a I Fatti Vostri, dove il re delle stelle da anni cura una rubrica dedicata all’astrologia, molto seguita. Nella trasmissione del mezzogiorno di Rai2 firmata e diretta da Michele Guardì, alias il Comitato, e condotta dal trio formato da ...

I fatti vostri - pessime notizie per Giancarlo Magalli : Rai - come riducono il suo programma : Certo, Giancarlo Magalli resta in sella con I Fatti Fostri. Ma forse no ci resterà come avrebbe desiderato. L'ultima voce rilanciata da tvblog.it, inFatti, riferisce che da lunedì 28 gennaio nella mattinata della Rai 2 di Carlo Freccero potrebbe debuttare un telegiornale sportivo, trasmesso tra l'ap

Retroscena Blogo - Dal 28 gennaio I fatti vostri si riducono - alle 11 arriva il TgSport? : Continua la "revolution" di Carlo Freccero a Rai2. Ora nei corridoi di viale Mazzini a Roma, dove si trova il quartier generale del servizio pubblico, si mormora delle prossime mosse apportate al palinsesto del daytime. Pare che da lunedì 28 gennaio nella mattina di Rai 2 possa debuttare un'edizione del telegiornale sportivo, trasmesso tra l'approfondimento di Tg2 Italia (un'altra novità del neo direttore) e il granitico I Fatti Vostri (di ...

Carlo Freccero e la “sua” RaiDue : “A The Voice sogno Asia e Morgan. I fatti vostri non chiuderà e Luttazzi lo incontrerò presto…” : “L’idea di richiamare Luttazzi può avere un sapore di rivincita. L’ho sentito tre quattro volte e lo incontrerò in Spagna a febbraio”. Carlo Freccero parla in una lunga intervista a Panorama dell’arrivo su Rai2 di Daniele Luttazzi. Potrà attaccare anche Di Maio e Salvini (“Molto probabile”, assicura il dirigente) e al giornalista che chiede se glielo lasceranno fare replica così: “Io vado via a ...

Previsioni oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio a I fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox di oggi 16 gennaio 2019: le Previsioni del giorno Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato le Previsioni di oggi 16 gennaio 2019 in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri. Ieri Paolo Fox ha anticipato le Previsioni di oggi. I segni d’Aria: i Gemelli devono lasciarsi alle spalle il passato. La Bilancia ha bisogno di conferme in amore, polemiche sul lavoro. L’Acquario ...

I fatti vostri : Magalli confermato. La prova del cuoco a rischio? : Giancarlo Magalli conferma che l’edizione 2019/2020 de I Fatti Vostri si farà Hanno suscitato molto scalpore le dichiarazioni del nuovo Direttore di Rai2 Carlo Freccero relative a I Fatti Vostri e Detto Fatto, programmi di punta della seconda rete, soggetti a possibili cambiamenti (anche radicali) a partire da settembre 2019. Nonostante in rete si sia scatenato il putiferio, però, Giancarlo Magalli qualche giorno fa ha rotto il silenzio ...

Giancarlo Magalli - I fatti vostri non chiude. E l’amore per una donna più giovane : Giancarlo Magalli è di nuovo innamorato e a fare breccia nel cuore del conduttore è stata una donna più giovane. A svelarlo è stato lo stesso 71enne, che ha rilasciato una lunga intervista radiofonica al programma Un giorno da pecora. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice – ha confessato, parlando della sua nuova (misteriosa) fidanzata -, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona ...

Magalli : la verità sul futuro dei fatti vostri e la nuova fidanzata : Giancarlo Magalli rompe il silenzio, la verità sul futuro dei Fatti Vostri e la nuova giovane fidanzata: “Berlusconi mi batte” I Fatti Vostri, storico programma di Rai2 condotto dall’intramontabile Giancarlo Magalli, ci sarà anche la prossima stagione televisiva. E sarà sempre in onda sulla seconda rete del servizio pubblico, nonostante le voci che si sono […] L'articolo Magalli: la verità sul futuro dei Fatti Vostri e la ...

Giancarlo Magalli a Un Giorno da Pecora : "I fatti vostri non chiude. Freccero è un amico - lo conosco da anni" : Non si placano le polemiche sui palinsesti di Rai 2 e sulle poco caute ma ben pensate dichiarazioni di Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Ospite allo storico programma di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, con Giorgio Lauri e Geppi Cucciari, oggi è stato Giancarlo Magalli a parlare.Ad incalzarlo la stessa Geppi Cucciari, sulla prossima edizione de I Fatti Vostri e la sua possibile chiusura. Se la prossima edizione de I Fatti Vostri sarà ...

Detto Fatto e I fatti vostri ridotti - The Voice si farà : ultime news su Rai 2 : Novità sui programmi di Rai 2 Detto Fatto, I Fatti Vostri, The Voice of Italy Buone notizie per i telespettatori di Detto Fatto e I Fatti Vostri. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, i programmi di Rai 2 non verranno chiusi. A farlo sapere è Today, che ha parlato della presentazione del nuovo piano […] L'articolo Detto Fatto e I Fatti Vostri ridotti, The Voice si farà: ultime news su Rai 2 proviene da Gossip e Tv.