I 47 migranti della Sea Watch attendono l' ok per sbarcare Blitz di tre politici | sono a

Sea Watch - blitz di 3 deputati e sindaco di Siracusa : sono a bordo della nave. “Fate scendere i migranti - non è uno show” : Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. “Abbiamo fatto un blitz – annuncia Fratoianni telefonicamente – utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo”. Alla guida del gommone c’era proprio la ...

I 47 migranti della Sea Watch attendono l'ok per sbarcare. Salvini vuole la polizia a bordo : Resta bloccata dal braccio di ferro tra Italia ed Europa la situazione della nave battente bandiera olandese ancorata 2 miglia al largo di Siracusa. Tra i migranti a bordo anche 13 minorenni di cui 8 ...

Giornata della Memoria. Piero Terracina - superstite di Auschwitz - all'Huffpost : "Eravamo ‘stücke’ - pezzi. Come i migranti oggi" : Piero Terracina solleva la manica sinistra. Sull'avambraccio spunta il suo unico tatuaggio, quel marchio indelebile che gli è stato impresso ad Auschwitz dai nazisti. "Il mio numero è A5506" precisa, senza che ci sia neanche il bisogno di chiederlo, circondato da cumuli di libri, fotografie in bianco e nero e ricordi. "Ci contavano più volte al giorno. Ma anziché definirci prigionieri o uomini, dicevano 'stücke', ...

Siracusa si mobilita per i migranti della 'Sea Watch' - : ... sulla base non solo della nostra Costituzione e delle leggi, ma anche di una legge morale, che viene molto prima di quella politica". La comunità di Siracusa, al grido di "fateli scendere" lancia ...

migranti - Cei : 'Pronti a farci carico dei minori a bordo della Sea Watch' : La Cei ha annunciato di essere pronta a farci carico dell'accoglienza dei minori che si trovano a bordo della nave Sea Watch . "Pur condividendo che la risposta a un fenomeno così globale come quello ...

Grillo : “migranti? Sia M5s che Lega vogliono impedire mercimonio della sofferenza. Impediamo false speranze” : “Sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza”. La gestione dei migranti, i rapporti con la Lega e i primi mesi al governo: in una lunga intervista ad America Oggi, Beppe Grillo è tornato a parlare di attualità e delle misure messe in campo dall’esecutivo gialloverde. “Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente”, ha detto. “Oppure puoi impedire lo ...

Perché l'Olanda non vuole accogliere i migranti della Sea Watch : Il governo olandese risponde picche alla richiesta di Di Maio: disposti "a mostrare solidarietà" solo se si raggiunge una...

‘Non siamo pesci’ : 600 personalità della cultura e dello spettacolo chiedono commissione inchiesta su stragi migranti : Il Parlamento istituisca una commissione d’inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. Lo chiedono a gran voce in un appello online, e lunedì prossimo con un presidio davanti a Montecitorio, oltre seicento firme del mondo della cultura e dello spettacolo. Il documento si intitola Non siamo pesci ed è stato promosso da Luigi Manconi, dallo scrittore Sandro Veronesi e dal collettivo #corpi, come da decine e decine di personalità della letteratura, ...

Il governo ha autorizzato l’entrata in acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti - a causa delle cattive condizioni meteo : Il governo ha autorizzato l’entrata nelle acque territoriali italiane della nave Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti soccorsi di fronte alla Libia sette giorni fa. L’ingresso, ha fatto sapere la Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa

migranti - Gino Strada : “Salvini va processato. Parla di mangiatoia? Calunnia - pensi ai 49 milioni della Lega” : “Caso Diciotti? Salvini va assolutamente processato. Spero che ciò succeda, ma non credo che Salvini sia l’unico a dover essere processato in Europa per la questione Migranti. Però è stato commesso un crimine. Poi se Salvini riuscirà a cavarsela per qualche immunità o per il solito discorso del ‘cane non mangia cane’, si vedrà”. Sono le parole del fondatore di Emergency Gino Strada, ospite a Otto e mezzo, su La7, in ...

migranti : Orlando scrive al comandante della Sea Watch : "Vi accogliamo noi" : Il sindaco Leoluca Orlando ha inviato una lettera al comandante della nave Sea Watch 3 che nei giorni ha salvato 47 naufraghi nel Mediterraneo ed alla quale non è stato ancora indicato un porto sicuro per l'attracco e lo sbarco, nonostante le condizioni meteo marine avverse. "Di fronte alle ennesime tragedie del mare causate da politiche criminali e criminogene dell'Europa e dell'Italia - afferma Orlando - e di fronte all'impegno umano e ...

