Highlights Milan-Napoli 0-0 | VIDEO e sintesi della partita Ospina miracoloso

Pagelle Milan-Napoli 0-0 - Highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN NAPOLI – Il Milan di Rino Gattuso non è riuscito a sfatare il tabù Napoli: i rossoneri non hanno vinto nemmeno la seconda delle ultime 15 sfide contro la formazione azzurra in Serie A (5 pareggi e 9 sconfitte), unica eccezione il risultato di 2-0 ottenuto in casa nel mese di dicembre del […] L'articolo Pagelle Milan-Napoli 0-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

VIDEO Milan-Napoli 0-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Pareggio a reti bianche a San Siro : Pareggio a reti bianche a San Siro nel big match tra Milan e Napoli del 21° turno di Serie A. Una partita nella quale è mancato lo spunto che potesse consentire di sbloccare il risultato e nella quale entrambi i portieri si sono particolarmente distinti, intercettando alcune conclusioni pericolose di Musacchio e di Zilenski. Nelle battute finali viene espulso anche Fabian Ruiz che però non cambia le sorti del confronto del Meazza. Di seguito gli ...

Pagelle Milan-Napoli - Highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN NAPOLI – Come riporta Sky Sport il Milan di Rino Gattuso è chiamato a sfatare il tabù Napoli: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 15 sfide contro la formazione azzurra in Serie A (5 pareggi e 9 sconfitte), si tratta del 2-0 casalingo nel dicembre 2014. Il Napoli ha ottenuto tre […] L'articolo Pagelle Milan-Napoli, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

VIDEO Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 80-70 - Highlights e sintesi della partita. Un poker d’assi rimette in marcia la formazione meneghina : L’Olimpia A|X Armani Exchange Milano è riuscita a tornare al successo in Eurolega in una sfida dal sapore storico contro lo Zalgiris Kaunas. 20 punti di Mike James, ma anche un gran finale di Mindaugas Kuzminskas, hanno deciso la partita in favore degli uomini di Simone Pianigiani, che hanno saputo fermare le trame di Sarunas Jasikevicius, che ha trasferito dal campo alla panchina il suo infinito sapere cestistico. Con questa vittoria ...

Genoa-Milan 0-2 Highlights : VIDEO - sintesi e gol della partita : Il Milan ha vinto per 0-2 in casa del Genoa ieri nel posticipo della ventesima giornata della Serie A di calcio riportandosi al quarto posto in classifica, ovvero in piena zona Champions. Entrambe nella ripresa le reti, al 72′ di Borini ed all’83’ di Suso. Il Genoa recrimina per aver colpito una traversa (Donnarumma decisivo). I VIDEO DI GENOA – MILAN ...

Video/ Genoa Milan - 0-2 - : Highlights e gol della partita - Serie A 20giornata - : Video Genoa Milan , risultato finale 0-2, : con i gol di Borini e Suso i rossoneri espugnano Marassi, gli highlights della partita di Serie A , 20giornata, .

Pagelle Genoa-Milan 0-2 : Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA MILAN – Il Milan si lascia alle spalle gli strascichi polemici della sconfitta in Supercoppa e della sempre più probabile cessione di Higuain andando a vincere 2-0 a ‘Marassi’ contro il Genoa, conquistando tre punti che gli permettono di volare al 4° posto davanti a Roma e Lazio. A decidere il match le reti […] L'articolo Pagelle Genoa-Milan 0-2: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

VIDEO Genoa-Milan 0-2 - Highlights - gol e sintesi della partita. Reti di Borini e Suso : Il Milan batte 2-0 il Genoa a Marassi nel posticipo della 20ma giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa così tre punti fondamentali nella corsa per la Champions League. Sblocca il match al 72’ Borini, che riceve palla al centro dell’area da Conti e da due passi batte Radu. All’83’ arriva poi il raddoppio di Suso, che concRetizza in modo impeccabile un contropiede innescato da Cutrone. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la ...

Pagelle Genoa-Milan : Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA MILAN – Una sfida importantissima quella che si giocherà al Ferraris di Genova tra Genoa e Milan. I rossoneri sono obbligati a portare a casa i 3 punti che consentirebbero, grazie alla sconfitta della Lazio contro il Napoli, di volare al 4o posto in classifica. Senza Piatek da una parte, e senza Higuain dall’altra. […] L'articolo Pagelle Genoa-Milan: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

VIDEO/ Juventus Milan - 1-0 - : Highlights e gol. Romagnoli : noi puniti di più - Supercoppa Italiana - : VIDEO Juventus Milan , risultato finale 1-0, : gli highlighs e i gol della Supercoppa Italiana, partita giocata a Jeddah in Arabia Saudita.

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights Supercoppa Italiana : sintesi e gol. Cristiano Ronaldo non sbaglia mai : La Juventus ha sconfitto il Milan per 1-0 e ha conquistato la Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno festeggiato a Gedda grazie a un gol di Cristiano Ronaldo al 61′, CR7 ha firmato la rete di testa concretizzando l’assist di Pjanic e ha così regalato ai compagni il primo trofeo stagionale. I rossoneri ci hanno provato, hanno colpito anche una traversa con Cutrone in apertura di secondo tempo, nel finale hanno recriminato per un ...

VIDEO Fiorentina-Milan 4-0 Highlights calcio femminile - poker delle viola : secondo posto in Serie A : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le viola si sono imposte in casa in maniera perentoria: al 35′ la rete del vantaggio firmata da Parisi su calcio di rigore, poi la doppietta di Bonetti tra 53′ e 75′, Guagni arrotonda al 77′. Le rossonere scivolano così al terzo posto in classifica, scavalcate proprio dalle toscane che si portano a ...

Sampdoria-Milan 0-2 - Highlights e tabellino Coppa Italia : Sampdoria-Milan 0-2, highlights Coppa Italia – Al Marassi il Milan strappa soffrendo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri infatti riescono ad avere la meglio sui padroni di casa della Sampdoria grazie alle due reti di Cutrone nei tempi supplementari ed alle grandi parate di Reina che permettono agli ospiti […] L'articolo Sampdoria-Milan 0-2, highlights e tabellino Coppa Italia proviene da Serie A News Calcio - ...