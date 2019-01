Grandissima partecipazione all’escursione sul Sentiero della Memoria | condusse alcuni

meteoweb.eu

: RT @CPIFirenze: #CasaPound #Firenze ha ufficialmente presentato la propria candidatura alle elezioni amministrative di #Firenze2019. Saveri… - LeitoNeri : RT @CPIFirenze: #CasaPound #Firenze ha ufficialmente presentato la propria candidatura alle elezioni amministrative di #Firenze2019. Saveri… - CasaPoundSiena : RT @CPIFirenze: #CasaPound #Firenze ha ufficialmente presentato la propria candidatura alle elezioni amministrative di #Firenze2019. Saveri… - ekuonews : Grandissima partecipazione, un fiume di cittadini, sabato 26 gennaio, nell’Hotel du Parc di Atri, oltre mille perso… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Il territorio, al pari di un libro scritto, è testimonianza eternastorica e sopravvivrà al tempo. Anche quando le persone non ci saranno più, il territorio continuerà a raccontare anche l’olocausto degli ebrei. C’è una vera strada, in Italia, fu percorsa da molte famiglie ebree per andare in Svizzera. Oggi, a distanza di 76 anni l’abbiamo percorsa. Tanta gente ha voluto partecipare e siamo costretti a bissare l’appuntamento anche in altra data”: lo ha dichiarato, alla stampa, Antea Franceschin, Guida Ambientale Escursionistica, AIGAE che oggi ha guidato giornalisti e cittadini lungo ilpercorso dagli ebrei verso la Svizzera. “La neve non ha fermato la voglia di conoscenza. Tanta neve e nebbia, ma anche tanta gente. Siamo partiti da Viggiù, da dove partivano proprio gli ebrei ed accompagnati dai passi tratti dagli scritti di...