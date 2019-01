Grandi canzoni di grandi cantautori | Stranizza d' amuri di Franco Battiato

Grandi canzoni di grandi cantautori : "La ricostruzione del Mocambo" di Paolo Conte - 1975 - . ASCOLTA : ... 1974, riconosce: "Sempre stato ignorante, ma sono un bell'uomo e poi / so anche trattare, sono sempre elegante / e tu che hai studiato disprezzi il mio mondo e anche me". L'amore e andato a rotoli, ...

Grandi canzoni di grandi cantautori : "Mio padre ha un buco in gola" di Antonello Venditti - 1973 - . ASCOLTA : ... soprattutto la capacita di restituire con la stessa disinvoltura immagini dolcissime, come in "Le tue mani su di me", "E difficile chiamarti amore / quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo ...