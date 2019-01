Grand Prix Amerique 2019 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Nicholas Mungai è secondo nei -90 kg - gli altri azzurri fuori prima dei quarti : L’ultima giornata del Grand Prix di Tel Aviv 2019, primo Grande evento internazionale del circuito maggiore di Judo, ha regalato all’Italia un altro podio (il sesto in totale della spedizione) con il secondo posto di Nicholas Mungai nella categoria -90 kg maschile. Il 25enne nativo di Poggibonsi ha compiuto un ottimo torneo ed è tornato sul podio in una competizione di primo livello dopo 10 mesi dal terzo posto raccolto nel Grand ...

Grand Prix Amerique 2019 - tutti i cavalli ed i fantini italiani in gara. Speranze per Gabriele Gelormini ed Antonio Greppi : Saranno due i fantini italiani al via del Gran Prix d’Amerique 2019: Gabriele Gelormini sarà il driver di Uza Josselyn, mentre Antonio Greppi guiderà Urlo dei Venti. Per entrambi non ci sono molte chance di successo, ma la possibilità di ben figurare certamente non mancherà per entrambi. Gabriele Gelormini, classe 1991, non sarebbe nuovo ad un exploit da copertina: nel 2015, a soli 23 anni, tra lo stupore generale ed una quotazione di 99 a ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Maria Centracchio in trionfo! Italia da delirio : podio in tutte le categorie! : Seconda giornata trionfale per la Nazionale Italiana di Judo impegnata nel Grand Prix di Tel Aviv 2019, che ottiene quattro podi complessivi (su 4 categorie di peso) con il primo posto di Maria Centracchio nei -63 kg, il secondo posto di Alice Bellandi (-70 kg) e Giovanni Esposito (-73 kg) ed il terzo di Christian Parlati (-81 kg). Maria Centracchio ricomincia da dove ci aveva lasciati due mesi fa a Tashkent e ottiene un altro magnifico ...

Grand Prix Amerique 2019 - Readly Express cerca il back-to-back. Bold Eagle per la rivincita : Sarà un Grand Prix d’Amerique di tutto rispetto quello del 2019, una sorta di rivincita della scorsa edizione: saranno presenti al via infatti i primi quattro classificati del 2018, che reciteranno il ruolo di favoriti anche domenica prossima. Campione uscente è infatti Readly Express, che andrà alla ricerca della doppietta. Sulla carbonella nera del velodromo di Vincennes-Parigi il baio svedese, figlio del mitico Ready Cash, sarà condotto ...

Grand Prix Amerique in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Data e programma : Ormai ci siamo, manca davvero poco: domenica 27 gennaio è la Data che tutti i Grandi appassionati di ippica hanno cerchiato sui calendari già da molto tempo, è il giorno del Grand Prix d’Amerique 2019, una delle corse più attese dell’intera stagione, uno degli eventi più prestigiosi al mondo, una manifestazione simbolo nell’universo equestre, un pilastro fin dal 1920. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : Manuel Lombardo vince nei -66 kg - fuori al primo e al secondo turno gli altri italiani : Si è svolta quest’oggi la prima giornata di gare all’appuntamento di Tel Aviv del Grand Prix di Judo 2019, che porta nella città israeliana più di 400 atleti (407 per essere precisi, suddivisi tra 230 uomini e 177 donne). Un italiano è protagonista odierno: si tratta di Manuel Lombardo. Il campione mondiale juniores della categoria -66 kg si è confermato osso durissimo per tutti, andando a vincere la finale contro l’ucraino ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : torna in gara Yannick Borel - diversi azzurri possono ambire al podio : Venerdì scatterà a Doha (Qatar) il primo Grand Prix di spada della stagione. Le due tappe di Coppa del Mondo fin qui disputate hanno visto diversi outsider salire sul podio e anche in questo appuntamento ci aspettiamo una gara aperta, con tanti pretendenti al successo. Tra questi spicca sicuramente il francese Yannick Borel, che tornerà in pedana dopo aver salto le prime due gare. Il campione iridato ed europeo in carica proverà a lasciare ...

Scherma - Grand Prix Doha 2019 : Mara Navarria pronta a tornare sul podio - Rossella Fiamingo in cerca di riscatto : Il primo Grand Prix di spada della stagione si svolgerà questo fine settimana a Doha (Qatar). In campo femminile ci sarà una situazione particolare in casa Italia, visto che nelle prime due tappe di Coppa del Mondo sono state protagoniste le giovani azzurre, mentre le atlete più titolate non sono riuscite a fare la differenza. In questo senso, la campionessa del mondo Mara Navarria punterà a centrare il primo podio stagionale. La 33enne nativa ...

Judo - Grand Prix Tel Aviv 2019 : 21 italiani a caccia di punti preziosi per la qualificazione olimpica nel primo torneo dell’anno : La pausa invernale è giunta al termine e da domani il circuito maggiore del Judo torna protagonista con il Grand Prix Tel Aviv 2019, primo torneo della stagione agonistica. 407 atleti (230 uomini e 177 donne) si sfideranno sul tatami israeliano per rompere il ghiaccio con una fondamentale annata pre-olimpica e per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di qualificazione a Cinque Cerchi. La selezione italiana si presenta con una ...

Pattinaggio Figura – Torino ospiterà le finali di Grand Prix 2019-2020 : L’ISU ha assegnato all’Italia l’organizzazione dell’ultimo atto del circuito internazionale di Pattinaggio di Figura della prossima stagione. Al Palavela le performance dei migliori atleti Senior e Junior al mondo Grande notizia per il mondo del ghiaccio azzurro: l’International Skating Union ha assegnato all’Italia l’organizzazione delle finali di Grand Prix 2019-2020. Come comunicato proprio ...

Sprint Città del Natale : GrandPrix Slot - tornei di Fortnite - street band e la 'Zucca dei desideri' della Befana : Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all'attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo. E poi si ...

Taekwondo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali a maggio - a Roma la prima tappa del Grand-Prix : Sarà un 2019 particolarmente ricco per il Taekwondo. La lotta per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 entrerà nel vivo e tutti gli atleti cercheranno di non fallire gli appuntamenti più importanti per strappare il biglietto per il Giappone. L’Italia si giocherà la sua carte principale con Vito Dell’Aquila, in corsa nella categoria di peso dei -58 kg e protagonista di un 2018 di primissimo piano. I tornei organizzati ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : cambia il vento nel singolo femminile - Junhwan Cha si conferma la rivelazione tra i maschi : La ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, andata in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada) ha dato risposte interessanti per quanto concerne la specialità del singolo. In campo femminile abbiamo avuto la conferma di quanto l’intero movimento stia attraversando una fase di transizione importantissima. La vincitrice della Finale, Rika Kihira, ha ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : l’indimenticabile prima volta di Guignard-Fabbri - la grande determinazione di Della Monica-Guarise. Il grande debutto degli azzurri a Vancouver : “Si chiama «La La Land» perché l’unica regola, la più importante di tutte, è: non arrendersi mai, restare sempre a un metro da terra, non accontentarsi, vivere; e, soprattutto, innamorarsi“. si apre così una bellissima recensione pubblicata su «La Stampa» da Gianmaria Tammaro il 21 gennaio 2017 in occasione dell’uscita nelle sale Della celebre pellicola di Damien Chazelle premiata con la bellezza di sei premi Oscar. Potremmo ...